Efraín Alegre pide renuncia inmediata de Mario Abdo Benítez

Este acuerdo, según argumentos técnicos, era desfavorable para Paraguay y causaba un sobrecosto de al menos USD 200 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El PLRA también está a favor de la salida del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, contra quien ya se cuenta presentado oficialmente un libelo acusatorio para iniciar su juicio político, en el Congreso Nacional.

Alegre se ratificó -a través de las redes sociales- en su postura de que con la salida de los máximos representantes del Poder Ejecutivo se debe convocar a elecciones en un plazo de 90 días para cubrir los dos puestos vacantes, no solo el del vicepresidente.

Finalmente, Efraín Alegre convocó a una manifestación a realizarse este martes a las 18.00 frente a la sede del Parlamento, en el microcentro de Asunción, para reclamar por el acuerdo firmado el pasado 24 de mayo entre representantes diplomáticos de Paraguay y Brasil.

El acta, finalmente, fue dejada sin efecto, tras un pedido del Paraguay, según anunció el Gobierno la semana pasada.

La presión aumentó sobre Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez luego de conocerse el contenido del trato y la supuesta implicancia, primero, del vicepresidente, para dejar de lado un apartado sobre la venta de energía al mercado brasileño, y luego del presidente, para presionar por la firma del documento.

La crisis, además, le costó el puesto al ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador en Brasil Hugo Saguier, el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez y el ex director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete.