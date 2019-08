Más mensajes embarran al presidente sobre el acuerdo

En la Cámara de Diputados no hay votos para iniciar el juicio político de Mario Abdo.

En una comunicación vía WhatsApp entre el presidente Mario Abdo Benítez y Pedro Ferreira, en ese momento presidente de la ANDE, este en todo momento le afirma que no es conveniente aceptar la propuesta del Brasil porque sería perjudicial para el Paraguay.

Sin embargo, el presidente le mensajea desde su teléfono y le insiste que se debe firmar el contrato y luego ver cómo resolver la cuestión, revelándose así que el Ejecutivo estaba al tanto de las negociaciones con Brasil.

Los mensajes tienen fechas de entre junio y julio.

En otra parte, Abdo le señala a Ferreira que la relación con Brasil no es solo ANDE, dejando abierta así la posibilidad de otros motivos de la firma del acuerdo.

Ferreira le menciona que no quería firmarlo y le advierte que podría ser riesgoso para los destinos del país porque no podían sostener un aumento de tarifa. Agrega que el sobrecosto iba a ser de USD 270 millones. Marito le dice que el canciller Luis Castiglioni iba a dar la cara y “que así funciona la República”.

En otro mensaje Ferreira le habla de la compensación de los USD 200 millones para la ANDE y le reclama que debía estar por escrito y que no estaba en el documento.

Ferreira expone su temor a las críticas de la opinión pública, por eso no quiso aceptar la contratación de potencia para la ANDE, porque primero le dijeron que iba a ser un aumento del 12% y luego encuentra que es del 18%. Al no haber un acuerdo escrito para poder recibir USD 200 millones eso no era conveniente para la ANDE

En otro mensaje se le menciona al vicepresidente Hugo Velázquez, en donde informa Pedro Ferreira que se iba a reunir con los representantes de la empresa Leros, con quienes estuvo hablando el vicepresidente, y otra firma de la que tenía conocimiento Julio Ullón, secretario general de Presidencia.

La firma del acta es investigada por la Fiscalía atendiendo la exclusión del punto 6 y otros aspectos negativos para Paraguay sobre comercialización de la energía y otros aspectos.

Reveladores. Los mensajes vía WhatsApp dan cuenta del conocimiento que tenía Abdo de las negociaciones sobre el acuerdo de Itaipú. En estos mensajes se leen los chats que mantenía con Pedro Ferreira.

