Mario Abdo Benítez sobre Hugo Velázquez: "Y... confío"

Hugo Velázquez (izq.) había asegurado que Mario Abdo Benítez (der.) no estaba enojado con él.

-(Silencio de unos segundos) Y... confío.

Esta fue la respuesta de Mario Abdo Benítez sobre su cercanía con el vicepresidente Hugo Velázquez, en declaraciones a Monumental 1080 AM. El segundo del Poder Ejecutivo estuvo en el centro de la polémica luego de la filtración de unos mensajes entre José Rodríguez, quien se identificó como su asesor jurídico, y el ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira.

En esas comunicaciones, Rodríguez afirmó que por orden del vicepresidente se saque el punto seis del acuerdo de Itaipú, que era el único que beneficiaba al Paraguay en ese documento. En ese sentido, Abdo Benítez pidió que se le investigue tanto a él mismo como a toda persona que esté bajo la lupa.

La crisis empezó con la divulgación del acta dos meses después de su firma. El primer punto cuestionado es que Paraguay se comprometía a comprar más energía cara y menos energía barata, lo que, según técnicos, implicaría una pérdida para el país de unos USD 250 millones.

Cuando las aguas tendían a calmarse, se conocieron los mensajes que revelan cómo un joven que no trabaja para el Gobierno accedía a información sensible sobre los intereses nacionales y negociaba la venta de energía a empresas privadas, aunque finalmente este punto no prosperó.

Esta situación casi llevó a juicio político, tanto al jefe del Ejecutivo como a Velázquez. Pero, luego de varias reuniones con la bancada de Honor Colorado, el proceso fue desactivado por la falta de votos.

Igualmente, el segundo del Ejecutivo había asegurado el fin de semana que Abdo Benítez no está enojado. “Nuestra relación es muy buena, y después de esa crisis, mi admiración es mayor hacia el presidente por su liderazgo y la convicción que tiene”, manifestó.

El vicepresidente fue a declarar ante la Cámara de Diputados por el polémico acuerdo durante el miércoles pasado. Alegó que no tiene relación con Rodríguez, con quien trabajó en la campaña de Colorado Añetete para las elecciones generales, pero admitió que es amigo de su hijo.

El jueves que pudo haberse iniciado el juicio político contra ambos, mientras la bancada de Colorado Añetete estaba reunida con el presidente en el Palacio de Gobierno, Velázquez salió solo de ahí, asegurando que no iba a renunciar.

De hecho, el vice no acompañó al presidente durante el viernes cuando este habló ante la prensa y tampoco después cuando pronunció un discurso ante los simpatizantes que llegaron al litoral del Palacio para manifestarle su apoyo, luego de que se desactivara el intento de abrir el proceso para un juicio político.

La anulación del acta fue la excusa para que los movimientos colorados rivales, Añetete y Honor Colorado, este último liderado por Horacio Cartes, se acerquen nuevamente.