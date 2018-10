Ediles divididos ante pedido de intervención de Comuna

Ya en dos oportunidades se intentó realizar la sesión extraordinaria de la Junta Municipal, pero una mayoría de siete concejales se ausentó e impidió que hubiese cuórum. En consecuencia, no se pudo tratar el pedido de intervención.

Por una parte, Hermenegildo Godoy (presidente de la Junta), Lucía Zayas, Jorge Prieto, Guillermo Sosa y Dominga Leiva aseguran que se debe indefectiblemente intervenir la Comuna, debido a las presuntas irregularidades sostenidas en el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), que auditó la gestión del jefe comunal.

“Para que se tenga idea, hasta ahora no se adjudicó la merienda escolar y ya está terminando el año, demasiadas irregularidades hay, de pies a cabeza”, expresó el concejal Jorge Prieto.

El otro grupo, conformado por los ediles Rogelio Silvero, Norma Villar, Pedro Candia, Claudio González, Gildo Socoloscki, Silverio Sánchez y Alejandro Colina, se opone a la intervención alegando que no existen elementos suficientes para el efecto.

Alejandro Colina dijo que se ausentó debido a su estado de salud, que le mantiene internado desde hace varios días. Aseguró que existe un capricho personal contra el intendente entre algunos concejales. “Yo, por ejemplo, tengo una postura neutral, pero no me voy a prestar si no existen elementos concretos”, aclaró.

Un tercer intento para buscar el tratamiento y la aprobación de la intervención de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez se realizará este miércoles durante la sesión ordinaria, marcada para las 9.00, en la que se aguarda reunir el cuórum correspondiente.