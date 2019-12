EBY: Nicanor habla sobre diálogo con nuevas autoridades argentinas

Nicanor Duarte Frutos manifestó que ya tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de Argentina, Alberto Fernández . Aseveró que el jefe de Estado del vecino país aún no tiene “mayor conocimiento de los términos del acuerdo”.

El director paraguayo de la EBY busca establecer una tarifa más baja para que la ANDE tenga alicientes a la hora de comprar la energía. El ex jefe de Estado ya empezó a dialogar con las nuevas autoridades argentinas, para encontrar un nuevo entendimiento.

“Alberto Fernández me había comentado que no tenía mayor conocimiento de los términos del acuerdo (pacto Horacio Cartes-Mauricio Macri) y que se el ministro de Energía (argentino) iba empezar a evaluar el tema y que empezarían las conversaciones”, agregó en contacto con Monumental 1080 AM.

Añadió que el Congreso argentino todavía no trató el acuerdo Cartes-Macri y puede ser revisado. La aprobación se dio solamente en el Congreso paraguayo y para que entre en vigencia, también Argentina debe ratificarlo.

“Durante el gobierno de Macri no se logró homologar y tenemos que esperar a ver cuál es la posición del nuevo Gobierno argentino”, explicó. Además, mencionó que “si hay una oposición, el tema deberá ser tratado a nivel de cancillería de ambos países.”.

Para que se dé este acuerdo, será necesario modificar la Nota Reversal 2/17 (pacto Cartes – Macri), ya que había fijado una deuda de la EBY con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones.

Este viernes, se inaugurará oficialmente la línea de 500 kilovoltios (kV) de Yacyretá, lo que permitirá a la ANDE disponer de toda la energía que le corresponde en la mencionada central.

Pero el principal obstáculo para que la estatal compre más energía de Yacyretá es la alta tarifa, a causa de la deuda que tiene la hidroeléctrica con Argentina. En la Nota Reversal 2/17 (pacto Horacio Cartes-Mauricio Macri), el pasivo se acordó en USD 4.084 millones, al cierre de 2015.

En su momento, Duarte Frutos señaló que el acuerdo de los anteriores gobiernos de Paraguay y Argentina puede ser mejorado, ya que durante su gestión (2003 - 2008) se concluyó que la deuda tenía que estar en torno a los USD 2.000 millones.

Comentó que la reunió con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, en la segunda semana del mes de enero.