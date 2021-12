Walter Morales relató su caso en una comunicación con radio Monumental 1080 AM y señaló que en enero de 2018 presentó una denuncia contra Juan José Dubini, a quien vinculó con Ramón González Daher .

Se trata del presunto dueño de una carga de 3.416 kilos de cocaína que fue detectada en varias bolsas de azúcar listas para su exportación, en la ciudad de Fernando de la Mora, del Departamento Central.

Dubini y su hijo, Juan Dubini Verdún, se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras una orden de prisión preventiva decretada el 30 de julio pasado por la jueza Rosarito Montanía.

"Juan José Dubini es uno de los lacayos de Ramón González Daher, él se encargaba de juntarle los cheques a González Daher. Yo vi en la lista que hay varios ahí que yo conozco, que él fue el que gestionaba, se presentaba como empresario y los cheques iban a parar junto a Ramón González Daher", mencionó.

El denunciante también acotó que el aparente contador era el representante legal del Metrobús.

"Yo en cuatro oportunidades me fui junto a Ramón González Daher y mi mayor error fue contarle que yo le abrí una causa a Dubini, es más, me preguntó dónde está la causa. Yo le dije, 'está en la Unidad 17, en la sede 1' y desde ahí nunca más en la vida mi causa prosperó. Jamás. Escondían mi carpeta, me trataban mal", describió.

Desde que presentó la denuncia ante dicha sede fiscal fueron cambiados 17 fiscales, afirmó. Asimismo, agregó que hay otras denuncias contra Dubini de la misma índole.

Morales, en su caso, entregó cheques por el valor de G. 50 millones que nunca le fueron devueltos. "Lo que sí yo le di la plata, ahí entró y me dijeron 'mañana te entrego tu cheque' y nunca más entregaron", apuntó.

Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo fueron recientemente condenados a 15 años y 5 años de cárcel, respectivamente, tras ser hallados culpables de los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa.