Doctor denuncia diseminación de Covid-19 en profesionales de blanco por falta de protección

A través de su cuenta de Facebook, el médico culpó a la Dirección del hospital de negligencia, al no establecerse los filtros necesarios para proteger a los médicos y enfermeros del hospital, que en funcionamiento normal recibe unas 1.000 personas diariamente.

“En su visión miope de gestión creyeron que iba a ingresar por algún servicio de adultos… error. Jamás entendieron cómo funciona un sistema debilitado y raquítico. El Covid-19 ingresó al Hospital Nacional porque no se tenían los medios de protección integral a tiempo, no se distribuyeron las mascarillas tan celosamente guardadas”, criticó.

El jefe de área comentó a Última Hora que un doctor del área de Internación, que contrajo el virus en otro lugar, fue el primer caso confirmado y posteriormente otro profesional del área de Cirugía Infantil. Mientras que este jueves otro médico dio positivo al Covid-19.

Irrazábal narró que tuvo contacto con este último caso que fue el nexo entre los dos primeros positivos, por lo que desde este viernes ya no acudió a su trabajo y entró en cuarentena.

“No distribuyeron los insumos a tiempo y expusieron a todo el equipo de Pediatría desde los pisos superiores hacia los inferiores. Nos expusieron porque no tomaron las medidas a tiempo. No tienen capacidad de gestión. No me quedaré callado, y si me van a destituir, que sea por denunciar la verdad y no por callar como cómplice de la mala gestión”, reprochó.

El pediatra también cuestionó que no se estableció un equipo de trabajo eficaz para establecer las medidas de seguridad y que a la hora de requerir de la opinión de un infectólogo no se tomó en cuenta a la especialista del hospital.

Además, señaló que el sistema sanitario siempre fue débil, pero que con la pandemia se volvió extremadamente débil, y que la única forma de fortalecer a la salud pública es protegiendo al personal de blanco.

Apuntó que la advertencia más clara a lo que se exponen es que la primera víctima mortal del coronavirus en el país fue un médico. Añadió que a pesar de esto no existe ningún delineamiento de actuación para los profesionales de la salud.

Médicos y residentes en cuarentena

Por su parte, la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, indicó que desde el momento en que se confirmaron los casos se tomaron todas las medidas de seguridad y que varios médicos de las áreas afectadas, como así también unos 14 residentes, se encuentran en cuarentena.

Explicó que los dos médicos que dieron positivo tienen nexo con pacientes contagiados fuera del hospital y que en el marco de esta medidas todos los médicos que tuvieron contacto con ellos ya se realizaron las pruebas, entre ellos la propia directora.

González mencionó que el último caso positivo se encontraba en cuarentena y que en una primera prueba dio negativo, por lo que volvió a sus labores, hasta que en otro examen dio positivo.

La directora indicó que aparentemente serían 20 los días de resguardo para pacientes ya que se están encontrando casos que superan los 14 días. Aseguró que se encuentran aplicando un riguroso extremo.

Desmintió que en el hospital no existan insumos y aseguró que solo en el área de Pediatría se distribuyeron en 20 días unos 12.000 tapabocas y eso es abismal, así como 250 tapabocas N95. "Tengo todos los documentos que pueden demostrar que no nos falta, al contrario", indicó.

La directora reconoció el alto riesgo al que están expuestos y refirió que están trabajando arduamente en fortalecer cualquier punto de fuga y pidió unidad en medio de esta situación.