Además, dijo que se necesitan más equipos de bioprotección para tratar a todos los pacientes con cuadros respiratorios o con síntomas de coronavirus que ingresan al centro asistencial.

"Si se recibe al paciente con fiebre y tos se tiene que tener todos los equipos necesarios. No podemos nosotros pretender que el paciente ingrese con un cartelito en la frente donde diga que tiene coronavirus", sentenció en contacto con Monumental 1080 AM.

Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, el Hospital Nacional de Itauguá lanzó un comunicado asegurando que Okinaka violó el protocolo de manejo de pacientes al tomar y publicar fotografías desde la sala de cuidados intensivos, vulnerando la privacidad de los pacientes.

Además, menciona que el profesional médico envió un mensaje a un grupo de Whatsapp creando pánico y zozobra a todos los funcionarios del hospital. El comunicado indica que el médico habilitó tres camas en la Unidad de Terapia Intensiva sin aviso ni autorización.

El médico desmintió las acusaciones y reconoció que el hospital cuenta con equipos especiales, pero que se debe disponer de más unidades. "Los médicos del servicio de urgencia y el personal de enfermería están muy expuestos", lamentó.

Por último, advirtió que el coronavirus no es una simple gripe y que se deben tomar las medidas correspondientes. "No es una enfermedad más, no es una gripe más. Tenemos que protegernos y proteger al equipo de trabajo. No estamos preparados y vamos a ser avasallados", aseveró.

El médico aclaró que fue desvinculado del cargo que ocupaba, pero seguirá trabajando como médico de planta en el área de Terapia Intensiva de Adultos.

Aparte de Okinaka también fue desvinculado el doctor José Ortellado, quien era director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) manifestó su repudio en este "momento crítico que pasa el país a consecuencia de la pandemia del Covid-19, en que se necesita contar con el personal más preparado para dirigir un área elemental", como lo es la de cuidados intensivos.