Diputados sanciona notas reversales que reconocen la deuda de USD 4.084

Las notas reversales fueron aprobadas con el voto de los diputados colorados y el respaldo de un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) liderado por Blas Llano. El texto tuvo media sanción del Senado el pasado 26 de junio del 2018.

Sobre tablas, la legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, pidió "raciocinio para poder debatir sobre el tema, teniendo en cuenta que el proyecto tiene sanción ficta el próximo 27 de septiembre". La iniciativa fue rechazada con 45 votos a favor de posicionar el punto como primero en el orden del día.

Primeramente, los diputados sancionaron el proyecto de ley “que aprueba el acuerdo por Notas Reversales (N.R. N° 2/2017), para el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá entre la República del Paraguay y la República Argentina”.

En contra del acuerdo

Durante el prolongado debate, la minoría opositora al proyecto argumentó las razones por las que se debió rechazar el proyecto.

"El argumento que sostenemos desde la Comisión de Asuntos Constitucionales es la falta de respeto al criterio de proporcionalidad, criterio que no consideró este acuerdo que dividió en dos partes la deuda", expuso Kattya.

"Es importante que sepan que no tuvieron en cuenta esta proporción. El propio director (Ángel María Recalde) reconoció el atraso de, no de un mes ni dos meses, sino de un año en materia de resarcimiento", explicó la legisladora, quien consideró que no se podrá cumplir con los pagos.

Así mismo, mencionó que el Tratado debe ser denunciado en instancias internacionales, por atentar contra la soberanía energética.

La moción fue apoyada también por Édgar Acosta (PLRA), quien afirmó que solo se cuenta con el 2,86% de documentos respaldatorios. “¿Esto pio (sic) no es humillante? ¿Tenemos que aceptar siempre una migaja porque somos un país más chico?”, cuestionó.

De la misma manera, Celso Kennedy (PLRA) solicitó el voto por el rechazo, sostuvo que “estas modificaciones nos volverán a atar por los próximos 30 años, en un modelo económico muy cambiante, en un tratado muy conservador”.

Tratado de Notas Reversales

El acuerdo cambia el Anexo C del Tratado de Yacyretá, que fija la deuda de la Binacional con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones –al 2015– y establece un incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y USD 635 millones por territorio inundado; así también, las Notas Reversales modifican el Anexo A e introduce la cogestión paritaria (un director general por Paraguay y uno por Argentina).