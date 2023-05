Diputados aprueban permuta de tierras a favor de pobladores de Marina Cué

El proyecto de ley de desafectación se da en la zona en la que se registró la masacre de Curuguaty, donde perdieron la vida seis policías y 11 campesinos el 15 de junio del 2012. El suceso derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. Actualmente, las tierras son ocupadas por varias familias.

Lea más: Mario Abdo veta totalmente ley que transfiere Marina Cué a familias campesinas

Se trata de una norma que pretende transferir al Mades un inmueble propiedad del Indert, ubicado en el distrito de Karapaí, Departamento de Amambay, declarado como área silvestre protegida bajo dominio público.

Esto, en compensación por la desafectación a favor del Indert de otro inmueble, propiedad del Mades, en el Departamento de Canindeyú.

Según la exposición de motivos, el proyecto beneficiará a unas 100 familias asentadas en el lugar desde hace varios años.

El texto base que tomó el pleno para la aprobación es el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, además de las sugerencias de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Le puede interesar: Masacre de Curuguaty: A 10 años, sigue la lucha por las tierras de Marina Cué

El presidente de la Comisión de Ecología, diputado Pastor Soria, explicó que el Mades transfiere al Indert 1.748 hectáreas en Marina Cué, que en principio era considerado como área silvestre protegida; y en compensación el Mades recibe del Indert otro inmueble ubicado en Karapai, Departamento de Amambay, con el fin de dar solución al conflicto social de larga data.

Asimismo, acotó que la comisión asesora a su cargo convocó a audiencias públicas y conversatorios con todos los afectados y reuniones técnicas con funcionarios de ambas instituciones afectadas, como así también con el Instituto Forestal Nacional (Infona).

El predio que recibe el Mades es considerado por la institución como Parque Nacional Pájaro Campana. En su informe hace hincapié a que el área es hábitat del ave nacional del Paraguay, disponiéndose ya los procedimientos administrativos correspondientes para la declaración de Área Silvestre Protegida.

Con relación al inmueble a ser recibido por el Indert, se establece que se deberá respetar el arraigo de cada una de las familias que se encuentran asentadas en las parcelas, a los efectos de su posterior transferencia a sus actuales ocupantes.

Asimismo, teniendo en cuenta la condición anterior del inmueble (área silvestre protegida), se prevé que con la asistencia técnica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los (Infona), se identifiquen las zonas con cobertura boscosa y las zonas con aptitud forestal degradadas, con el fin de proceder a su restauración con especies nativas representativas de la ecorregión.

Entérese más: Instalación artística sobre masacre de Curuguaty se exhibirá en Madrid

Igualmente, se establece que se fomentará la implementación de proyectos productivos agroecológicos y forestales en apoyo a las pequeñas fincas rurales por medio de la articulación y asistencia técnica integral del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Varios legisladores expresaron su pleno acompañamiento a la iniciativa, de tal manera a buscar la solución a las familias que requieren, desde hace años, una solución en la zona de Marina Cué.

El texto finalmente quedó aprobado con dichas modificaciones y pasó al Senado para su estudio.

Un proyecto similar fue vetado por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el 2021, ya que el proyecto se contraponía con la Ley de Deforestación Cero, que había sido promulgada.

La decisión fue tomada a pesar de que el propio Abdo Benítez había festejado cuando el Congreso sancionó el proyecto de ley.

"No tuvieron que cerrar rutas, no tuvieron que invadir propiedades en nuestro Gobierno, no tuvieron que quemar tractores. Hay una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban un pedazo de tierra para trabajar", declaró en diciembre el primer mandatario en un discurso, en referencia al conflicto por Marina Cué.

En contrapartida, habían anunciado que presentarían otro proyecto para buscar desafectar el dominio de las tierras.