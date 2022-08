Diputado pide investigación o extradición de Cartes y Velázquez

El diputado colorado Roberto González cuestionó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no reaccione ante las declaraciones de los Estados Unidos contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez.

