Diputado considera que no debe ser sancionado por sesionar semidesnudo

A criterio del diputado colorado Roberto González, el hecho de salir semidesnudo en la sesión de la Cámara Baja no corresponde una sanción, ya que le ocurrió por un descuido y desatención.

“No fue un hecho deliberado, como provocándole a alguien o a propósito, sino fue un hecho desgraciado”, expresó el legislador en entrevista con Monumental 1080 AM.

El hecho en cuestión fue filtrado en un video este miércoles, donde se ve al diputado con el torso desnudo, cuando se disponía a sentarse en su lugar.

“Es un hecho bochornoso que me da mucha vergüenza, fue un descuido mío, no me percaté que tenía la cámara encendida. Lo lamento mucho y pido disculpas por mi desatención”, reiteró el diputado.

El legislador de Añetete, quien también preside el Consejo de la Magistratura, fue blanco de críticas y burlas tras la bochornosa escena.

González argumentó que quedó semidesnudo debido a que se le derramó tereré por la ropa y por ello se sacó la camisa.

No obstante, el diputado insistió en que no puede ser sancionado por el hecho y recordó que otro colega suyo, el diputado de Alto Paraná, Jorge Brítez, también había hecho algo similar, pero como medida de protesta durante la sesión de la Cámara Baja.

En junio pasado, el legislador Brítez se había sacado la camisa durante su intervención, como medida de protesta por la caída económica en Ciudad de Este por el cierre de las fronteras.