Diputado de Brasil pide informe sobre revisión del Anexo C de Itaipú

El diputado federal Gustavo Freut realizó un pedido de informe ante la falta de mayores datos sobre cómo se está preparando Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú , según el medio Opresente de Brasil.

El legislador ya había presentado en el año 2019 una propuesta para un nuevo tratado al entonces director de Itaipú, lado brasileño, Joaquim Silva, como también al Ministerio de Minas y Energías de Brasil.

No obstante, solo le mencionaron que se conformó un equipo de trabajo para coordinar los estudios de la revisión del Anexo C, pero no trascendieron mayores informaciones al respecto, por lo que realizó el pedido de informes.

En ese sentido, Freut señaló que el tema es prioritario y que precisa ser tratado como la debida importancia por el Gobierno brasileño, ya que cuenta con información de que Paraguay está muy preparado para discutir la revisión.

Asimismo, sostuvo que Itaipú genera más del 10% de la energía consumida en Brasil y que es un patrimonio nacional. Entre los objetivos del diputado se encuentra que parte del valor economizado en el 2023, cuando se cumplan los 50 años del tratado de Itaipú y se deje de pagar la deuda de la construcción de la usina, sea invertido en el Estado de Paraná, donde se encuentra la hidroeléctrica binacional.

La propuesta del legislador se basa en el estudio técnico de Rogério Piccoli, que trabajó con Euclides Scalco, ex director general de la hidroeléctrica, lado brasileño.

También mostró interés en la definición de la tarifa eléctrica, que señala podría reducirse de USD 22,60 MWh a USD 8,77 MWh, por lo que desea saber si esa diferencia de precios beneficiará al consumidor final, entre otras cosas.

De igual manera, menciona que también se prevén revisiones relacionadas a los royalties y tarifas, como también del anexo A y el B.

Finalmente, puso énfasis en que Paraguay utilizó apenas el 10,7% del total de su parte, por lo que todo indica que va a tardar muchos años para llegar a utilizar la totalidad de su 50%, y afirma que es fundamental que se haga una redefinición sobre el excedente de energía, que es vendido al Brasil.