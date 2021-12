No obstante, indicó que esperan llegar pronto a un acuerdo que “se focalice en los intereses y no tanto en las posiciones”, indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Blanco dijo que Brasil tiene la misma posición que vinieron defendiendo a lo largo de las conversaciones con las autoridades paraguayas. "Nuestra posición sigue firme y es la de mantener la tarifa", afirmó. Si no se llega a un acuerdo, el tema se eleva a altas partes.

Sobre el punto, sostuvo que Itaipú siempre fue un modelo de progreso compartido y que ese debe ser el objetivo principal. "Creo que es más probable de que encontremos un consenso o un acuerdo en función de los intereses", insistió.

Entre otros puntos, adelantó que en la quincena de enero el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su homólogo Jair Bolsonaro se reunirán en Carmelo Peralta, Departamento de Alto Paraguay.

El pasado 13 de diciembre ambos mandatarios debían reunirse, pero Bolsonaro no logró llegar por la inclemencia del tiempo. El encuentro tenía como eje central lograr una definición sobre la tarifa de la energía de Itaipú.

Paraguay busca mantener el precio en USD 22,60 kW-mes, mientras que el país vecino quiere que los números bajen a USD 18,95 kW-mes.

Hasta ahora, no existe acuerdo en cuanto al precio de la tarifa. En este sentido, Abdo y Bolsonaro ya tuvieron un encuentro el 24 de noviembre pasado, como altas partes contratantes de Itaipú y no se logró llegar a buen puerto.

Paraguay con energía 100% renovable

Gerardo Blanco señaló que Paraguay se convirtió en el único país con parque generador de energía eléctrica 100% renovable y que eso representa un hito histórico.

"Vivíamos en una paradoja energética donde tenemos importantes excedentes de generación eléctrica renovable, pero había regiones en el país donde todavía existían dificultades con el suministro de energía eléctrica, entre ellas, Bahía Negra", expresó.

En la noche del martes se inauguraron las obras de electrificación en Bahía Negra con energía proveniente de las centrales hidroeléctricas. Esto consolida al Paraguay como líder mundial en producción de energía eléctrica sustentable.

Las obras consistieron en la construcción de 349 km de línea de media tensión, partiendo desde la subestación Vallemí, cruzando el río hasta Puerto Casado, pasando por Toro Pampa, María Auxiliadora, llegando finalmente hasta Bahía Negra, informaron desde la ANDE.