Diputada critica que rectificación de Erico Galeano se haga ante eventual causa penal

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González manifestó a Última Hora que la herramienta de la rectificación no puede imputarse como tal, sea consecuencia de una información pública, ya que no se hace de buena fe o en el marco de una equivocación o error.

"Para mí ese es el punto. Un funcionario público o político obligado a presentar una declaración jurada puede omitir alguna cuestión, es un ser humano. Pero no puede entenderse válida la rectificación si se hace en el marco de una eventual causa penal", señaló, haciendo referencia a la investigación contra el político en el marco del Operativo A Ultranza PY.

De igual manera, aseveró que la buena fe es indispensable en estos casos, ya que, de lo contrario, la rectificación se convierte en un blanqueo.

"Uff... me pillaron y como consecuencia de eso, hago un mal uso de la herramienta de rectificación", remarcó la diputada.

No obstante, sostuvo que no es tan fácil decir "rectifiqué y zafé" de la investigación y que la Fiscalía no puede hacer la vista gorda "así porque sí", ya que se trata de montos importantes.

El diputado Galeano cuando asumió como diputado se olvidó de incluir en su declaración jurada 11 cuentas bancarias y cuatro inmuebles, uno de ellos vendido por USD 1 millón a Hugo González Ramos, quien sería miembro de una estructura dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del Operativo A Ultranza PY.

La propiedad no había sido declarada por el diputado, como tampoco otras cuentas activas, con las cuales realizó grandes transferencias de dinero, una de ellas al ex presidente Horacio Cartes por USD 2.250.000 por el supuesto pago de un préstamo, según manifestó.

A consecuencia de estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación contra el legislador colorado.