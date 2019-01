Detenido da su versión: Cuenta detalles de la última vez que vio a niñera y a beba

"Yo no hice nada, supuestamente soy el sospechoso, pero yo no les hice nada", aseguró Villalba en una entrevista exclusiva con Telefuturo.

El detenido contó que el 9 de enero se encontró personalmente con Mabel González en inmediaciones de su vivienda y que supuestamente ella le pidió dinero.

"Quería que le ayude, yo le dije que no tenía, que era pobre. Porque confiaba en mí me pidió el dinero. Me dijo que supuestamente la madre de la niña quería que le entreguen a su hija y que el padre no quería darle", manifestó.

Lea más: Detienen a sospechoso de la desaparición de niñera y bebé

Supuestamente, Mabel tenía intenciones de llevar a la pequeña con su madre, quien estaba separada del padre de la niña.

"Ella me dijo: 'Voy a entregar la criatura para no tener problemas'. Eso fue cerca de las 14.00. Yo le dije que le entregue la criatura a su madre y que hable con el padre de la menor, le dije que no podía ayudarle porque no quería problemas", relató.

En otro momento, negó que haya tenido algún problema particular con la mujer y afirmó que era su ex pareja sentimental, pero que solían verse de vez en cuando.

Le puede interesar: Familiares reconocen prendas de beba y su niñera en restos hallados

Al terminar el encuentro, Mabel -siempre según el relato de Villalba- le pidió que se aleje del lugar para que su actual pareja no los encuentre juntos; él se retiró del sitio, para luego ir a la vivienda de un amigo.

Posteriormente, de acuerdo con sus expresiones, volvió a llamar al celular de la mujer, sin embargo, ya estaba apagado.

Pide investigar a pareja de Mabel

Eduardo Villalba pidió a las autoridades que investiguen al concubino de Mabel González, ya que tanto él como la mujer recibieron amenazas.

"Yo no hice nada, el señor (actual pareja de Mabel) dijo que si nos encontraba juntos iba a matar a uno de nosotros. Tienen que investigarle. A los dos nos amenazó el año pasado, antes de Navidad", dijo.

Villalba está imputado por coacción, coacción grave y ensañamiento de persona. Guardará prisión preventiva en la penitenciaría de Coronel Oviedo, en el Departamento de Caaguazú.

El caso

Roberto Mendoza denunció que su bebé de 11 meses, identificada como Mía Soledad Mendoza Stenbeiger, desapareció el pasado 9 de enero, entre las 13.30 y las 14.30 aproximadamente, al igual que su niñera, Mabel Blanca González.

Este martes, en la ciudad de Katueté, Departamento de Canindeyú, fueron hallados restos óseos de una mujer y una niña, en total estado de descomposición. La vestimenta de la mujer presentaba rastros de 10 puñaladas.

Nota relacionada: Katueté: Vestimenta de víctima tenía rastros de 10 puñaladas

Los restos están siendo trasladados hasta la capital del país para ser analizados y confirmar las identidades de las fallecidas.

Los familiares de Mía y de Mabel manifestaron que las prendas de vestir halladas con los restos pertenecen a ambas desaparecidas.