La finalidad sería exigir vía WhatsApp sumas de dinero, amenazando a las víctimas con abrir carpetas de investigación en su contra.

La fiscala explicó en conversación con Última Hora que los desconocidos utilizan dos números celulares con una fotografía institucional de ella que sacaron del Facebook del Ministerio Público.

Contó que de esta forma fue extorsionado un ciudadano oriundo de la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, quien llegó a pagar la suma de G. 1 millón al delincuente, creyendo que era la fiscala Rodríguez quien le exigió el dinero.

"A mí me llamaron y me dijeron que recorría en un grupo de WhatsApp una información con mi fotografía y un número del cual se pedía dinero, fue así que una colega me alertó de la situación, entonces me comuniqué con abogados de ese grupo y un colega de Pilar me dijo que a un cliente suyo le estaban extorsionando", explicó.

La fiscala relató que el desconocido le dijo a la víctima que había una denuncia por abuso por medios tecnológicos y que estaría siendo procesada si no depositaba una suma de dinero.

La representante del Ministerio Público dijo que en varias ocasiones volvieron a exigir dinero a la misma víctima y fue así que el hombre decidió presentar una denuncia.

"Son dos números involucrados para la extorsión, yo llamé varias veces y sale como que tira a un buzón de mensaje, hay veces que hackean y clonan los números y por ese temor pidió a otros cercanos que escriban a ese número y al consultarle si es la fiscala Rodríguez, efectivamente le respondió que sí", explicó.

La fiscala realizó la denuncia ante el Ministerio Público y el caso está a cargo de su colega Zunilda Ocampos.

Con respecto al caso, se advierte a la ciudadanía de que en caso de ser afectados por este tipo de conductas, pongan a conocimiento de las autoridades y realicen sus denuncias en una comisaría o sede fiscal.