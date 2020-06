Recordó que hace una semana una persona le mandó un mensaje normal enviándole un código de seis dígitos, luego le volvió a escribir a través de la aplicación de WhatsApp haciéndose pasar por una joven y le pidió que le vuelva a enviar el código que supuestamente por error le había mandado.

"Le pasé y no pasó nada, hasta el mediodía de hoy yo usaba mi WhatsApp tranquilo y de repente a eso de las 13.00 ya no podía entrar en mi WhatsApp, me pedía un código y no le presté mucha atención porque me encontraba ocupado", explicó Dioff.

La autoridad municipal refirió que se percató de lo que estaba pasando únicamente luego de que empezara a recibir llamadas de sus amigos para coordinar la entrega del dinero que supuestamente él solicitaba y ahí le comentaron sobre los supuestos códigos que él pedía.

Hackearon mi cuenta de whatsApp. No sere yo dentro de las proximas 24 hs. Por favor no caigan mis queridos compañeros y amigo

"Un compañero ingeniero me llamó pasadas las 13.00 y me dijo que le pidieron un código desde mi número y me preguntó de qué era. Ahí aún no entendía del todo, después me llamó otra persona y me dijo que le pedí prestado plata y que no tenía en ese momento, si le podía aguantar hasta el sábado", dijo.

Ante esta situación el edil les explicó que él no estaba solicitando nada y decidió publicar el caso en su cuenta de Facebook y denunció el hecho en la Comisaría local.

Comentó que posteriormente fue a una casa de electrónica y le explicaron los pasos que debe realizar para solucionar el problema y que probablemente ya no podrá usar su cuenta de WhatsApp con su número.

Mencionó que en la casa de electrónica le explicaron que existen dos formas de hackear su cuenta: uno a través del envío de códigos y otro a través de la aplicación Zoom.