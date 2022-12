El lago Ypacaraí generó nuevamente una intrigante preocupación por su estado verdoso. Aunque pareciera estar con una contaminación extrema, desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informaron que el lago, a pesar de no ser apto para bañistas, no es tóxico para la integridad y la salud de las personas y que el color que se observa es por la floración de algas verdes, las cuales se reflejan como un espejo en las aguas del sitio.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca, Renato Maas mencionó a Última Hora que esta situación vienen advirtiendo desde hace tiempo ya que el lago contiene una condición conocida como eutrofización, es decir, un exceso de fósforo y nitrógeno que aumenta en la época de altas temperaturas, donde la radiación solar aumenta y esto genera que exista la floración de algas y cianobacterias.

“Los últimos estudios realizados el pasado 15 de noviembre ante una floración que se dio en la zona de Areguá, lanzaron que no existen cianobacterias en el lago Ypacaraí. Se realizaron estudios cuantitativos en cianobacterias con el método Elisa y no se detectaron concentraciones de toxinas producto de la cianobacterias, si se encontraron varios tipos de algas que no son perjudiciales para la salud humana, sin embargo nosotros siempre insistimos que el lago no es apto para bañarse” menciono el profesional.

Así también aseguró en cuanto a la situación del lago en lo que va de los últimos 10 años hay una recuperación paulatina. Los humedales activaron nuevamente su poder depurativo y entre otros varios parámetros hay una recuperación.

Además señaló que está mal dicho que el lago está contaminado, siendo que lo que hay es un exceso de nutrientes que pone en riesgo una posible contaminación.

Solución Imperiosa

Sin embargo, para el Mades, tal como viene insistiendo desde hace cuatro años, es imperiosa la necesidad de dirigir la inversión pública a la construcción de alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de efluentes cloacales en toda la cuenca, teniendo en cuenta que en total son 21 los municipios que cargan al lago Ypacaraí.

Sin estas obras, la situación en el emblemático sitio turístico se seguirá repitiendo. Los altos niveles de contaminación por coliformes fecales y nitratos provenientes de las cloacas, son causantes de un 80% de este escenario.

“Según los estudios del Plan de Saneamiento Integral del lago Ypacaraí los aportes de nutrientes del área industrial representan el 6% aproximadamente del total de aportes. El principal aportante son las cloacas sanitarias de los municipios de la cuenca que representan el 70% aproximadamente de aportes de fosforo y nitrogeno. Es decir, no son las empresas el principal problema, es la falta de alcantarillado sanitario, sumado a las actividades agroganaderas de la cuenca (representan el 20%). Está instalado que son las industrias” mencionó Maas.

Destacaron que los arroyos que cargan el Ypacaraí, como el arroyo Yukyry, el Yukyrymí, o el propio río Salado, están rodeados de una alta densidad poblacional que no cuentan con desagües cloacales, por lo que el alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes cloacales ayudaría a que el agua que llegue al Lago no sea con altos niveles de contaminantes.

En ese sentido el Mades ya ha presentado dos proyectos a corto y largo plazo para la construcción de plantas de tratamiento y alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias. Las mismas abarca la construcción de emisarios cloacales, redes de alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias. El proyecto fue presentado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN)

Asimismo, el Ministerio del Ambiente también presentó en su momento un proyecto al Ministerio de Hacienda, que se trataba de un “Plan de Monitoreo y Tratamientos de Algas en el Lago Ypacaraí”, que estaría a cargo una Firma Holandesa. El costo sería de 24.8 millones de dólares pero la propuesta no tuvo una respuesta favorable por parte del ministerio.

Otra propuesta del Mades que no prosperó fue la planteada por una empresa para la fitoremediación con Árboles y Pastos, con Remediación por Microbios y Tecnología Ultrasónica, para ser analizadas y de ser posible, invertir en la misma para ayudar a hacer frente a los problemas que padece el Lago.

La Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí es la comisión para la preservación, recomposición y aprovechamiento sostenible del lago, de su cuenca y su área de influencia.

Fue creada por LEY No 6.489 en Enero del año 2020 y tiene como principal objetivo promover, coordinar, articular y ejecutar la implementación de todas las acciones en el lago y su cuenca. Controlando y disminuyendo el impacto de la actividad humana, recomponiendo el lago con un sistema de control y monitoreo para su conservación sostenible.