Deportes electrónicos en Paraguay, un largo camino por recorrer

De acuerdo a las proyecciones de la consultora especializada Newzoo, este 2019 marcará todo un hito al superar por primera vez los USD 1.000 millones.

Al igual que una final de la Copa Libertadores o la Champions League, los eSports pasaron de los torneos minoritarios a llenar estadios completos y, además, suman millones de espectadores en todo el planeta, que siguen a los equipos desde internet.

En América Latina, la popularidad de los videojuegos como deporte llega al 31% de la población, siendo Brasil el que lidera el ranking de mayor audiencia y con los mayores eventos.

Los demás países que ocupan los primeros cinco lugares en el continente americano son México, Argentina, Colombia y Venezuela.

Te puede interesar: Los eSports: El auge de los deportes electrónicos en Latinoamérica

Si bien todavía falta mucho por desarrollar en la región, los deportes electrónicos ya levantaron sus primeros pilares en territorio sudamericano y Paraguay busca un lugar en el mapa.

Wizard Mind y Wclick son dos organizaciones locales que apuestan por este escenario del gaming y ponen toda su artillería para lograr que se expanda por el suelo guaraní y que Paraguay sea todo un referente de los eSports.

Hay talento, solo falta apoyo

Eran aproximadamente las 18.20 de un miércoles de octubre y el calor característico del corazón de América Latina acompañó la caminata hasta llegar a una cafetería del centro asunceno, donde nos reunimos con Josefina Josu Quinteros, brand mánager de Wizard Mind, para conocer cómo está el crecimiento de los eSports en Paraguay.

“Paraguay está atrasado en muchas cosas y entre ellas está, lastimosamente, el gaming, pero estamos creciendo y eso se notó porque este año hubo varios eventos gamers”, sostiene Josu.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Josu se muestra optimista del avance de los deportes electrónicos en el país que, a pesar de ser un poco lento en comparación a otros países latinoamericanos como Brasil y Argentina, han llegado para quedarse.

DOTA ASUNCIÓN LAN PARTY (ALP) wizard.jpg Los jugadores de Wizard Mind se destacan por figurar entre los 10 mejores competidores gamers. Foto: Wizard Mind

“Es muy lindo realmente ser parte de este crecimiento porque creo que este año es el año del gaming acá (en Paraguay)”, expresa.

En lo que va del año 2019, que pronto tocará la puerta de salida, se registraron varios torneos de videojuegos o fiestas lan, que normalmente se realizan en días de descanso laboral y son difundidos a través de las redes sociales de las comunidades gamers.

Estos torneos no solo sirven para disfrutar de momentos de ocio, sino más bien es una forma que tienen los players paraguayos para demostrar su nivel de juego y cómo encaran las partidas.

En Wizard Mind, los jugadores profesionales son constantemente ranqueados en cada estilo de juego. Actualmente, cuenta con un plantel de 60 a 100 adolescentes y jóvenes que visten la camiseta de la organización.

Josu Quinteros también resalta que las horas de juego no pasan de dos horas diarias. “En dos horas vos te das cuenta cuál fue tu error, por qué hiciste eso y qué tenés que hacer (para mejorar)”.

Ellos tienen la mentalidad de no desvelar las horas de sueño, pero llevan presente la responsabilidad de formar parte de Wizard Mind. Se destacan por estar “mínimamente” entre los 10 mejores competidores.

Gaming house, la “ventana” de los deportes electrónicos

Para ser un jugador profesional de eSports no solo se necesita de pasión. Es una carrera en la cual uno estudia el juego para armar una estrategia. “No es solo sentarse y apretar los botones”.

En países avanzados en materia de deportes electrónicos, los jugadores se concentran, conviven y entrenan simultáneamente en un recinto de alto rendimiento; las llamadas Gaming House, una tendencia que surgió en Asia y Europa, y se expande en América Latina.

Allí reciben una rutina de trabajo para aumentar su nivel de juego, además, tienen a su disposición todas las comodidades de un “hogar”.

Si bien una residencia exclusiva para los jugadores puede ser clave para soñar con una competencia como The International de Dota 2, que este año volvió a hacer historia con un pozo que superó más de USD 34 millones, Wizard ofrece a sus chicos un lugar para practicar y recibir “todo el apoyo” para seguir adelante con esta “carrera”.

Lea más: Dota 2: Más de USD 34 millones en la final del TI9

Cambiar el chip, el caracu de los eSports

“Se dice que los gamers no hacen nada de sus vidas, que están sentados y juegan todo el día. Y no es así, nuestros chicos al menos demuestran que eso no es cierto. Son ingenieros, arquitectos, todos recibidos”, manifiesta la brand mánager de Wizard, Josu.

En los juegos móviles, niños de Wizard Mind participaron en un torneo de Clash Royale, que organizó una universidad de la capital, y ganaron media beca.

A los estereotipos y a los prejuicios se le suma la falta de confianza de muchos padres, ya que los niños, niñas y adolescentes que buscan posicionarse como jugadores profesionales dependen de su permiso para firmar contrato con la organización de eSports.

ALP- wizard.jpg Parte del plantel de jugadores de Wizard Mind. El trabajo en equipo y no ser personas tóxicas son los valores principales de la organización. Foto: Wizard Mind

“A nosotros nos costó hacer los contratos porque la gente es incrédula y por más que los menores de edad crean y estén contentos, los padres como que dudan todavía”, cuenta Josu.

Convencer a las marcas de apoyar a los eSports también es todo un desafío para las organizaciones.

“Lo más difícil es hablar con una persona de más de 50 años y convencerle que esto es real, no Wizard, sino el eSport, que esto está sucediendo y que va a seguir sucediendo”, añade.

Muchos jugadores paraguayos demostraron estar en un nivel competitivo muy alto, pero necesitan de “más apoyo a nivel sociedad” para poder llegar mucho más lejos.

Wclik, una organización que impulsa el gaming local a niveles más competitivos

Más de 60 jugadores profesionales forman parte de los distintos equipos de eSports de Wclick. Con casi dos años en el mercado gaming, han conquistado premios nacionales e internacionales y es la primera organización que lanzó un canal gamer con contenido de eSports en las plataformas de Youtube, Facebook y Twitch.

Esteban Lindgren, director general de Wclick, cuenta que el plan a futuro es “trabajar mucho para hacer bien las cosas, en todo lo que sea organización de torneos”. Respecto a los equipos de los distintos juegos, buscar “ser reconocidos a nivel mundial”.

Lea más: Equipo paraguayo pasa a la final del mundial de PUBG

Sus jugadores entrenan de acuerdo al tipo de juego y la edad de los mismos. Los chicos menores de 18 años solo practican después de las actividades escolares, siempre y cuando estén bajo la supervisión de sus padres y sin descuidar los estudios.

Aquellos jugadores que superan ese rango de edad “dedican la mayoría de su tiempo practicando y estudiando en la facultad”.

Wclick.jpg El rendimiento de los jugadores de Wclick se mide de acuerdo con las horas de práctica, la disciplina, sus estudios, y los resultados en los torneos. Foto: Facebook de Wclik

Ellos prefieren entrenar desde la comodidad de sus casas, pero de acuerdo con Esteban, lo hacen siguiendo una línea de práctica y en comunicación constante con los entrenadores vía Discord, una plataforma de chat vía voz.

La organización cuenta con dos gaming houses “totalmente equipadas”, para que su plantel obtenga el mejor rendimiento en torneos nacionales, internacionales o mundiales. El rendimiento de los jugadores se mide por las horas de prácticas, la disciplina, sus estudios y los resultados en las competencias.

Los juegos más jugados en lo que va del 2019 en Latinoamérica, según Wclick

PC:

Fortnite

PUBG

CSGO

LoL

Dota2

Consolas:

Super Smash Bros

Fifa20

Tekken 7

Street Fighter V

COD

Mortal Kombat

Mobile:

Free Fire

Pubg Mobile

Clash Royale

Arena of Valor

Wclick. torneos de Fortnite 2.jpg Además de entrenar a jugadores, Wclick también organiza torneos eSports para la comunidad gaming local. Foto: Wclick

La unión hace la fuerza

Los deportes electrónicos no están reconocidos por la Secretaría Nacional de Deportes y Wizard Mind cree que esto puede cambiar si las comunidades locales trabajan en conjunto apuntando a un mismo objetivo: consolidar a los eSports en Paraguay.

“Nosotros no podemos hacer que el eSport crezca si nosotros somos malos o somos tóxicos con las comunidades que forman parte del eSport”, sostiene confiada Josu. Por esta razón, Wizard mantiene la ideología de no aceptar personas que busquen contaminar el ambiente con comentarios que solo aporten desánimo.

Tanto Wizard Mind como Wclik buscan que Paraguay sea un referente en el mapa de los eSports. No tenemos una bola de cristal para saber lo que sucederá en el 2020, pero muchas cosas pueden pasar y cambiar el panorama local de los eSports.

Estaremos expectantes a los futuros avances.