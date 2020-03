Defensoría pide respeto a personas ante actuación del Grupo Lince

Su solicitud se da en el marco de un video viralizado en las redes sociales donde se observa a efectivos policiales y del Grupo Lince en un procedimiento realizado en el barrio San Francisco, de Asunción.

En el video se observa que un uniformado ataja a un hombre que iba a bordo de una motocicleta en la zona. El hombre bajó de su biciclo pero, en un momento dado, se ve que el agente le propina una violenta patada y luego lo suben a un móvil de la Policía.

OPERATIVO LINCE.mp4 Video: Gentileza.

“Como Defensa Pública no podemos avalar ni permitir estos actos, se debe respetar el derecho y la dignidad de las personas y no se pueden admitir situaciones que escapan del ordenamiento jurídico”, expresó la defensora en una entrevista con Monumental 1080 AM.

Ante la situación, Segovia instó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este tipo de procedimientos a realizar una denuncia correspondiente para evitar que los efectivos sigan realizando operativos violentos.

“Entendemos que los agentes están cumpliendo una función, pero también tenemos que entender que en esta situación de emergencia el temor en la ciudadanía es lógico y se debe respetar el derecho”, apuntó.

Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, la defensora indicó que: "Payasitos” o la “repetición de lemas” no son medios previstos y admitidos en la ley para sancionar o bien obtener el fin pretendido en cuanto a la cuarentena obligatoria.

"Desde la Defensa Pública garantizaremos no solamente el debido proceso, sino también el trato digno a nuestros asistidos", aseguró Segovia.

Para el ministro del Interior, Euclides Acevedo, las posturas de los agentes del Grupo Lince son jocosas y creativas. El secretario de Estado es una de las autoridades que insiste permanentemente en el cumplimiento del aislamiento.

El Gobierno Nacional dispuso cuarentena obligatoria hasta el próximo 12 de abril, además de fuertes restricciones en cuanto a la circulación pública para evitar que el brote del Covid-19 se propague en el país.

Hasta el momento, Paraguay cuenta con 37 casos confirmados y tres fallecidos por coronavirus.