Defensa solicita absolución de Carmelo Caballero y desacredita audios filtrados

Enrique Kronawetter, defensor de Carmelo Caballero involucrado en la causa conocida como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuestionó el trabajo de la Fiscalía, que según su argumento, no presentó pruebas por lo que pidió la absolución de su defendido.

Kronawetter presentó los alegatos finales en el marco del juicio oral y público por supuestos hechos de tráfico de influencia y asociación criminal, en donde también se encuentran involucrados el ex senador colorado Óscar González Daher, el ex secretario general del Jurado, Raúl Fernández Lippmann y el ex senador Jorge Oviedo Matto.

El abogado desacreditó la legalidad de los audios y pidió la absolución de su defendido. Aseguró que la Fiscalía no pudo comprobar ninguno de los delitos por los que se le acusa al ex ministro del Interior, informó el periodista de Última Hora Fernando Núñez.

“Insisto en que hacer patria es impartir correcta justicia conforme a las pruebas”, dijo Kronawetter. Cuestionó el relativismo que se está instalando en la Justicia del país a la hora de considerar los casos y advirtió del peligro que esto representa.

"Vayamos a las pruebas: el Ministerio Público dice que hay doctrina de jurisprudencia. Hablar de jurisprudencia en Paraguay es como alegar y sostener que tenemos playas caribeñas paradisiacas en el Chaco. Qué jurisprudencia hay en nuestro país", mencionó.

Continuó: "En otras palabras, lo que está diciendo la Fiscalía es que según quien viola la Constitución y si de buena fe se obtiene la información (audios filtrados) entonces está bien", apuntó.

Pidió saber por qué no se presentaron los audios ya que se argumentó que estos no tenían ningún cuestionamiento constitucional y legal, pero que sirvieron para obtener pruebas autónomas.

Este miércoles, la Fiscalía presentó ayer los alegatos finales y el pedido de penas para los cuatro acusados.

Los fiscales de la causa, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster, solicitaron siete años de pena privativa de libertad para el ex senador colorado Óscar González Daher, además de siete años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

En tanto que para el ex secretario general del Jurado, Raúl Fernández Lippmann, los fiscales pidieron seis años y seis meses de cárcel, al igual que seis años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Para el abogado Carmelo Caballero, ex ministro del Interior, solicitaron cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad, al igual que cuatro años y seis meses de prohibición para ejercer la profesión de abogado.

En cuanto al ex senador Jorge Oviedo Matto, los fiscales pidieron dos años de prisión y dos años de prohibición para ocupar cargos en la función pública.

Fernández Lippmann, González Daher y Caballero están acusados por la Fiscalía por tráfico de influencia y asociación criminal, mientras que Oviedo Matto está acusado por tráfico de influencia.

El juicio oral y público continuará este lunes con los alegatos de la defensa de Oviedo Matto, además, se estima que se podría dictar sentencia, tras un mes de juicio.