El ex director de Migraciones, Alexis Penayo, ya fue denunciado por la defensa de la empresaria prófuga Dalia López por varios hechos como omisión de evitar un hecho punible, asociación criminal, omisión de aviso de un hecho punible y producción de documento no auténtico.

Además de alteración de datos relevantes para la prueba, uso de documento de contenido falso, resguardo de las actuaciones en la etapa preparatoria, persecución penal a inocentes, obligación de denunciar y violación de la presunción de la inocencia. Los fiscales Marcelo Pecci y Osmar Legal también fueron denunciados por los mismos hechos.

No obstante, el abogado Marcos Estigarribia alegó este jueves que ampliará la denuncia contra Penayo, ya que este supuestamente se apropió de los documentos personales de Ronaldinho y de su hermano Roberto De Assis Moreira.

“Voy a ampliar la denuncia contra el ex director de Migraciones porque el 3 de marzo se remitió un memorándum donde un funcionario dice que se le consultó a Alexis Penayo sobre el legajo de Wilmondes Sousa Lira (representante de Ronaldinho), un día antes de que vengan, pero Penayo se quedó con los documentos de Lira y de los hermanos y estos desaparecieron”, expresó en entrevista con Monumental 1080 AM.

A criterio del abogado, el ex titular de Migraciones guardó los documentos que formaban parte de los requisitos para la obtención de los pasaportes porque sospechaba que no eran legítimos, pero no comunicó el hecho.

“El actuar de Penayo, siendo responsable, era de comunicar el hecho a la Fiscalía y, sin embargo, él omitió y consintió el hecho al dejar que ocurra el ingreso de Ronaldinho”, argumentó.

Documentos son legales, según abogado

Por otra parte, el defensor sostuvo que todas las documentaciones de los brasileños son legales, debido a que cuentan con códigos de barra y apostillas que garantizan su legalidad.

“La Fiscalía dice que los gestores y la señora Dalia con documentos falsos prepararon los pasaportes y las cédulas, sin embargo, todos los documentos son originales. El pasaporte también es original y salió de Migraciones, la cédula es una cuestión que no salió de Identificaciones”, refirió.

Para Estigarribia, el caso fue fraguado para perjudicar a la empresaria Dalia López e incluso se contrataron personas para ello, pese a que su cliente actuó de buena fe.

No se presenta por falta "de garantía"

Consultado acerca de por qué la misma no se presenta ante la Justicia para aclarar su situación, el abogado alegó que ella, como ciudadana inocente, no se presenta porque no existe garantía y sabe que podrá ser detenida “porque entre fiscales se van a cubrir”.

“El verdadero culpable es Alexis Penayo, quien evitó denunciar un hecho punible y es funcionario fiscal y entre ellos se cubren, pero cuál es la garantía para nosotros”, concluyó.

Empresaria sigue prófuga

Dalia López sigue presentando acciones ante la Justicia desde la clandestinidad. La empresaria se encuentra con rebeldía y orden de captura dictada por el juez Gustavo Amarilla el pasado 7 de marzo, por pedido de los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Osmar Legal.

Se solicitó la captura debido a que la mujer no se presentó a declarar ante el Ministerio Público, en la causa que investiga los documentos falsos del ex jugador Ronaldinho y su hermano Roberto De Assis Moreira.