Cuidacoches: Fuego cruzado entre Comuna y Ejecutivo por operativo conjunto

Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción , lamentó que la Policía Nacional haya decidido no participar en un operativo conjunto con la Municipalidad para sacar a los cuidacoches y limpiavidrios de la vía pública. En contrapartida, el ministro del Interior, Euclides Acevedo , señaló que la Comuna no dio aviso formal del procedimiento y recalcó que el problema es más complejo que simplemente despejar las calles.

“Habíamos solicitado acompañamiento de la Policía y el ministro del Interior nos manifestó que iba a estar acompañándonos. También hablamos en la Comandancia. Ayer (por domingo) no sé qué pasó”, expresó este lunes a la prensa el jefe comunal capitalino.

El operativo en cuestión pretendía sacar a los cuidacoches de las calles adyacentes al estadio Manuel Ferreira, donde se jugó el clásico Olimpia-Cerro este domingo. En ese sentido, criticó que la respuesta dada por el Ministerio del Interior sea que no hay una orden judicial o nota presentada ante la Policía y que por eso no acompañaron.

“¿Uno tiene que solicitar a la Policía que haga su trabajo? Si ahora vemos un asaltante, ¿necesitamos pedir por escrito que la Policía venga? Creo que la Policía debe actuar de motus propio, está para velar la seguridad de los ciudadanos. Me parece que el ministro está equivocado al respecto”, comentó Rodríguez.

Finalmente, señaló que insistirá en el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios en la capital y sostuvo que también está viendo mecanismos con el Ministerio de Trabajo para ofrecer una salida laboral distinta a cuidacoches.

La semana pasada, Rodríguez había anunciado que trabajará para que ya no haya limpiavidrios ni cuidacoches en la capital. Afirmó que su plan incluye la identificación de estas personas y su posterior reinserción laboral. Sobre el punto, recalcó que el trabajo que hacen es ilegal.

“No se soluciona tapando la basura bajo la alfombra”

Por su parte, el ministro del Interior respondió que en la reunión que tuvo con Nenecho le comunicó que la Policía acompañará los trabajos de la Municipalidad, siempre y cuando se actúe en el marco de la legalidad.

“Me dijo (por Rodríguez) ‘quiero que me acompañe la Policía’. Le respondí: ‘Te vamos a acompañar siempre que esté dentro de los cánones de la ley’. No se trata de sacarles a patadas, eso es lo más cercano al fascismo”, expresó Acevedo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Sobre el punto, relató que al enterarse de que el intendente se quejó de la Policía Nacional en las redes sociales, se comunicó con el comandante de la Policía, Francisco Resquín, y este último le dijo que en la institución policial no hubo ningún tipo de aviso o comunicación de dicho operativo de parte de la Comuna.

Embed LAMENTO la actitud de la policía que hoy nos abandonó en un operativo "conjunto". Queremos sacar de las calles a los cuidacoches y limpiavidrios por ser un reclamo legítimo de los asuncenos. Pero las autoridades estatales hicieron brazos caídos en esta lucha por ordenar la ciudad pic.twitter.com/Q5xu3YjkQg — Oscar Rodríguez (@oscarodriguezpy) February 23, 2020

“La Policía no puede actuar salvo flagrancia sin orden judicial. Me comuniqué con Bacigalupo (ministra de Trabajo) para estudiar el tema con una propuesta de empleo. No se trata de atacar el efecto, sino encontrar la corrección de las causas, tampoco se trata de poner la basura debajo de la alfombra. Esto merece un tratamiento más serio, la mendicidad es la degradación de la pobreza e ignorancia”, aseguró el ministro.

Finalmente, aseveró que la solución a la problemática de los cuidacoches y limpiavidrios deberá necesariamente involucrar a más instituciones, como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de la Mujer, o de lo contrario las soluciones serán solamente temporales.

Por su parte, el asesor político de la Presidencia de la República Daniel Centurión también se metió en la polémica. El funcionario cuestionó a Rodríguez desde su cuenta de Twitter.

Embed Cuando dispongas yo te doy detalles de cómo trabajamos más de un año en un proceso de inserción laboral de estas personas, previamente a la prohibición, cuidacoches y limpiavidrios es una actividad ilícita [Abro hilo] — Dani Centurion (@DaniCenturionpy) February 24, 2020

Centurión señaló que hace un año viene trabajando en proyectos de reinserción para limpiavidrios y cuidacoches. "Trabajemos en la cuestión de fondo, no solo en discursos de fachada", tiroteó el asesor político.