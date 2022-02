Covid-19: Salud Pública registra 2.219 contagios y 63 muertes

Con respecto a las 63 muertes incluidas en el informe de este martes, el Ministerio de Salud Pública detalló que se trata de 27 mujeres y 36 hombres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Cordillera, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Además, precisó la franja etaria de estas personas: 3 tenían entre 20 y 39 años de edad y 2 tenían una dosis incompleta de la vacuna y 1 no estaba vacunada; 10 tenían entre 40 y 59 años y 2 de ellas tenían el esquema completo de vacunación, 1 tenía una dosis incompleta y 7 no estaban vacunadas; 50 eran mayores de 60 años, de las cuales 12 tenían el esquema completo de vacunación, 14 tenían una dosis incompleta y 24 no estaban vacunadas.

De esta manera, la cifra total de fallecidos por coronavirus en el país llega a 18.027.

Actualmente hay 905 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 187 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Sobre este último grupo, la cartera sanitaria indicó que 87 de estos pacientes no están vacunados contra el Covid-19, 40 tienen una sola dosis incompleta y 60 tienen el esquema completo de vacunación.

En contrapartida, el reporte ministerial menciona 3.685 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 581.281 las personas que superaron el virus en el país.

Actualmente, se han descripto cuatro sublinajes diferentes de ómicron, denominados BA.1, BA.1.1, BA.2 y BA.3, de acuerdo con datos de la OMS. Según informes de Salud Pública, en Paraguay se detectó la circulación de BA.1, predominante en toda la región y a nivel global.

La que genera más intriga —para saber si es más agresiva que la original— es BA.2. Esta subvariante del coronavirus ya circula en Argentina y Brasil.

Según los estudios, es más contagiosa que la versión original de ómicron y resultó más infectiva en las personas vacunadas —incluso con una tercera dosis de refuerzo—; pero no por eso es que sea más letal que las anteriores variantes.

De acuerdo con los últimos datos de vacunación en el país, de los poco más de 3,7 millones de vacunados, al menos 2,5 millones completaron la pauta de dos dosis a mediados de octubre pasado.