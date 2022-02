¿Pueden sublinajes de ómicron diferir el final de la pandemia?

“Hay cuatro sublinajes de ómicron y se ven algunas diferencias entre lo que se encontró en África, en Europa y en América”, refiere la Dra. Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud.

Pero, “ninguna de ellas ha demostrado tener una característica diferente a la variante ómicron original, en el sentido de tener mayor transmisibilidad ni otra característica”, tranquiliza.

Actualmente, se han descrito cuatro sublinajes diferentes de ómicron, denominados BA.1, BA.1.1, BA.2 y BA.3, de acuerdo a datos de la OMS. En Paraguay se detectó la circulación de BA.1, predominante en toda la región y a nivel global.

La que genera más intriga, a saber sobre si es más agresiva que la original, es BA.2. Esta subvariante ya circula en Argentina y Brasil.

Según los estudios, es más contagiosa que la versión original de ómicron y resultó más infectiva en las personas vacunadas –incluso con una tercera dosis de refuerzo–; pero no por eso es que sea más letal que las anteriores variantes.

Esta subversión de ómicron, en caso de producir nuevas olas de contagios, podrían postergar las actuales proyecciones que se ensayan a nivel mundial, las cuales señalan que los casos de Covid retrocederían ostensiblemente al punto de caer por el piso en marzo.

Para abril, según dichas estadísticas, las cifras de contagios serían marginales; por lo que se espera que para ese mes se pueda hablar del final de la pandemia. Este escenario favorable daría paso a que el nuevo coronavirus sea endémico, acechando como otros virus respiratorios en cualquier época del año.

LE SIGUEN EL RASTRO

En las secuenciaciones que se hacen a nivel local todavía no se evidenció la presencia de BA.2; aunque eso no significa que no haya ingresado aún al país. Eso sí, por recomendación de la OMS, son sublinajes que “se siguen con atención”; pero “en este momento no representan un riesgo identificado”, afirma la directora de Vigilancia.

El Laboratorio Central tiene identificado ese sublinaje, pero “como no representa un problema de Salud Pública, no se menciona pero sí se le hace seguimiento”.

Respecto a si estos sublinajes de una variante altamente transmisible como ómicron, podrían echar para atrás las proyecciones estimadas sobre el inminente final pandémico en abril, explicó que el seguimiento propiamente dicho se lleva a cabo a saber si es que una de esas subvariantes “empieza a tener características diferentes” o dan señales de “predominar en el lugar de otro”. Entonces, “ahí sí puede convertirse en algo de preocupación”.

La OMS publicó hace poco que su grupo técnico de trabajo en evolución viral ha seguido atentamente el comportamiento de los sublinajes de ómicron “y hasta el momento no hay evidencia sólida que muestre cambios en términos de transmisibilidad, cuadro clínico, severidad o evasión de la respuesta inmune para estos sublinajes, más allá de los ya descritos para ómicron”, reza un comunicado.

Se están adelantando diversos estudios para vigilar el comportamiento de estos sublinajes y poder “anticipar cualquier impacto adicional en salud pública”.

RASGOS ELUSIVOS

Irala explica que se declara una variante de preocupación cuando tiene una o varias características o todas ellas. “Una es que sea más transmisible y las cinco variantes posteriores tuvieron esa característica”, menciona. Otro rasgo es que pueda eludir el testeo, que no capte ya el PCR o el antígeno para saber si es efectivamente Covid; algo que caracteriza a la variante ómicron.

Lo tercero es que “eluda la protección conferida por una infección pasada”. De hecho, “con ómicron se vio eso porque hay más sospecha reinfección”, apunta. “Lo último es que eluda los anticuerpos otorgados por vacunas. Hasta ahora las vacunas siguen protegiendo para formas graves y muertes”, dice.

Resume que “todo lo que sea más transmisible es de preocupación”. En su momento, cuenta, se planteó que la variante alfa podría ser de más alta severidad, en relación a la cepa original de Wuhan. “Lo que determina menos respuesta a la inmunidad natural es ómicron ya que se ven más casos de reinfección. Se tuvo un aumento de reinfección en enero. Lleva tiempo sacar, son datos que no se cuentan a la mano porque se debe esperar la secuenciación”, afirma.

REFUERZO

De los poco más de 3,7 millones de vacunados, al menos 2,5 millones completaron la pauta de dos dosis a mediados de octubre pasado. De ese último grupo, hasta hoy, 1 millón de personas recibieron una tercera dosis anti-Covid. Esto significa que alrededor de 1,5 millones de personas que ya completaron la serie inicial de vacunación pueden recibir o están habilitadas para el tercer disparo que brinda más protección ante variantes como ómicron.

Covid deja 59 fallecidos más

El último reporte del Ministerio de Salud Pública confirmó ayer 59 decesos más y 1.880 contagios en las últimas 24 horas.

El reporte detalla que los nuevos contagios fueron detectados tras analizar 5.503 muestras. Según el reporte epidemiológico semanal, hay disminución del 8,7% en los casos confirmados, en comparación a la semana anterior.

En Asunción y Central, zona con mayor cantidad de casos, hay un decrecimiento del 20% y 22% respectivamente. La cifra total de casos desde marzo del 2020 totaliza 626.355.

Entre los fallecidos del grupo etario de 20 a 39 años se registraron cuatro, las cuatro personas no estaban vacunadas; de 40 a 59 años, 10 decesos (4 dosis completa, 1 con dosis incompleta, 5 no vacunados) y 60 años y más: 45 (11 dosis completa, 10 dosis incompleta, 24 no vacunados).

Hay 969 personas hospitalizadas, 191 se encuentran recibiendo atención en alguna Unidad de Terapia Intensiva. De estos pacientes en UTI, 86 no están vacunados, 64 tienen dosis completa y 41 cuentan con dosis incompleta.