Covid-19: Paraguay vuelve a superar la barrera de 1.000 internados

El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud señala que actualmente hay 1.001 personas internadas en los diferentes hospitales por complicaciones del coronavirus. Del total, 176 pacientes están en Terapia Intensiva.

Los no vacunados y aquellos que no completaron la segunda dosis siguen acaparando las salas de internaciones. El reporte indica que, de los asistidos en Terapia Intensiva, 82 son no vacunados, 33 cuentan con dosis incompleta y 31 con el esquema cumplido.

La última vez que Paraguay había alcanzado el millar de internados fue en agosto del 2021, durante el pico de la segunda ola de la enfermedad.

Relacionado: Covid-19: Salud reporta 64 muertes, récord en esta nueva ola

Desde la cartera sanitaria aseguran que si bien los contagios e internaciones son elevados, las vacunas son claves para que se reduzca el índice de mortandad.

Desde la llegada de la pandemia unas 559.906 dieron positivo al Covid-19 en todo el país y 17.176 personas fallecieron por la enfermedad.

Actualmente el país atraviesa por la tercera ola de contagios de la enfermedad, marcada por la presencia de la variante ómicron, que en menos de un mes derivó en el contagio de más de 50.000 personas.

El Ministerio de Salud iniciará el próximo lunes la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, como parte del programa de regreso seguro a las aulas. No obstante, es preocupante la baja inscripción de los menores para la inmunización.