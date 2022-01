Covid-19: Salud reporta 64 muertes, récord en esta nueva ola

De acuerdo con el reporte, 31 eran mujeres y 33 varones. Uno estaba entre los 0 y 19 años, que no estaba inmunizado, cuatro entre los 20 y 39, de los cuales uno tenía dosis completa y los otros tres no; siete entre los 40 y 59, de los que tres tenían la dosis completa, uno incompleta y tres no estaban vacunados, mientras que 52 tenían 60 años y más, de los que 12 tenían el esquema completo, 15 incompleto y 25 no tenían ninguna dosis.

Procedían de Alto Paraná, Asunción, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro. El total de fallecidos por coronavirus en Paraguay ascendió a 17.176.

Además, la cartera sanitaria reportó 5.724 nuevos casos de Covid-19, detectados luego de haber procesado 13.010 muestras. El total de personas contagiadas de coronavirus aumentó a 559.906.

Con respecto a los internados por coronavirus, de acuerdo con el informe, hay 1.001, de los cuales 176 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Por otro lado, se registraron 4.190 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el virus trepó a 480.315.

Los casos de Covid-19 siguen en aumento; es por eso que los médicos abogaron nuevamente por una cuarentena voluntaria. Los hospitales nuevamente están a tope por la gran cantidad de pacientes.

Igualmente, el Ministerio de Salud continúa con el programa de vacunación. Desde el lunes se iniciará la inmunización para niños de 5 a 11 años.