Dijo sobre esta última que el Gobierno paraguayo está avanzando en la firma de un contrato para la compra de 400.000 dosis, además de las 400.000 que recibirá el país a través de una cooperación.

En cuanto a Pfizer, mencionó que en una primera etapa se podría adquirir 200.000 biológicos. "Y puede subir a 500.000. Pero, eso va a profundizar el ministro de Salud (Julio Borba) para saber en qué etapa está", añadió.

En estos términos también se refirió a las 64.000 vacunas pendientes de AstraZeneca del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dijo que él mismo, además del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud Pública, reclamaron la celeridad en la entrega al país.

"El compromiso de ellos es volver a hacer una entrega y regularizar las entregas para fines de abril y principios de mayo, es el compromiso que hicieron tanto conmigo como con los ministerios y entonces esperamos para la última semana de abril, seguramente las 64.000 y actualizar las otras 100.000 que estaban comprometidas", manifestó.

No obstante, el presidente subrayó que prefería no anunciar las fechas de llegada para "no generar falsas expectativas" en la población, pero aseguró que están haciendo un esfuerzo para lograr el acceso de todos los paraguayos a las vacunas contra el coronavirus.

Asimismo, remarcó que este jueves está previsto el arribo de 20.000 vacunas rusas Sputnik V y que el Gobierno está al pendiente de la certificación de la agencia de Argentina o México de la calidad de la vacuna Covaxin, que recibió el país la semana pasada, como donación de la India.

En este sentido, sumó que se firmó un decreto para garantizar la provisión de oxígeno en el sistema de salud y que, según Salud, hasta el momento fueron inoculados 44.000 trabajadores de blanco.

La escasez de vacunas contra el coronavirus en el país puso en jaque al gobierno de Mario Abdo Benítez. La ciudadanía demostró su hartazgo por la falta de biológicos y medicamentos en los hospitales públicos.

Tras permanecer varios días en silencio, el mandatario realizó una conferencia de prensa la semana pasada para hablar sobre varias inquietudes de la ciudadanía. Una de ellas fue la provisión de los biológicos.

El jefe de Estado reconoció que, en principio, el país confió en el mecanismo Covax, pero este no respondió de acuerdo con las promesas que inicialmente se acordaron.

El Gobierno ya invirtió unos USD 16.825.000 para la adquisición de vacunas. Sin embargo, los lotes que ya llegaron en su mayoría son en concepto de donación.