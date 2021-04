Gobierno flexibiliza restricciones en peor momento de la pandemia

A partir de hoy hasta el 12 de abril próximo estará vigente el Decreto Presidencial Nº 5071, por el cual se establecen medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el país por la pandemia del nuevo coronavirus.

La nueva disposición amplía la franja horaria para realizar desplazamientos dentro del país: Entre las 05:00 y las 23:59.

Dentro de ese horario los locales gastronómicos (bares, cafés y restaurantes) podrán recibir comensales, previo agendamiento y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas (ver cuadro).

También, hasta la medianoche, se permitirá la venta de bebidas alcohólicas; algo que se pretendió limitar hasta las 20:00 no solo durante la reciente Semana Santa sino desde la segunda quincena de marzo, a instancias del Decreto 5025/21 para las 24 ciudades que se encuentran marcadas en rojo en el mapa epidemiológico, divulgado por la Dirección General de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De este modo, se vuelve al régimen que se tuvo en las semanas previas a la explosión de las cifras de contagios, hospitalizados y muertes por Covid-19.

Incluso, estarán permitidos después de mucho tiempo los eventos sociales con un máximo de hasta 100 personas. Claro que cumpliendo con todos los protocolos que fueron elaborados en conjunto en su momento.

A su vez, los encuentros en residencias particulares, sean familiares, laborales o de amigos, se podrán realizar de nuevo con hasta 12 personas presentes.

Por lo demás, el Gobierno dio luz verde al “retorno seguro” a las instituciones educativas. Es decir, a partir de hoy se podrán desarrollar las clases en la modalidad virtual, híbrida o semipresencial. Esto, según reza en el decreto presidencial, estará sujeto al Protocolo y Guía Operativa para el Retorno Seguro a Instituciones Educativas 2021 que tenga el parecer favorable del Comité Educativo Institucional para la Gestión del Riesgo (CEIGR).

Esta decisión se adoptó pasando por alto la sugerencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que recomendó “clases a distancia durante la semana del 5 al 9 de abril en las instituciones ubicadas en los distritos tipificados en alerta sanitaria”.

Por lo demás, se dispuso que las actividades del sector cultural y creativo abran sus puertas para los respectivos ensayos, prácticas y enseñanzas. En tal sentido, las actividades artísticas podrán contar con un aforo de hasta 75 personas, todas sentadas y cumpliendo con las medidas sanitarias como distanciamiento y uso obligatorio de mascarillas.

Lo propio se estableció para los actos de cultos religiosos que podrán llevarse a cabo con hasta 100 asistentes en espacios abiertos y hasta 75, en recintos cerrados.

Las actividades y ejercicios físicos y/o la realización de deportes grupales estarán permitidas solo hasta cuatro personas, según la disposición presidencial.

Esto aplazará la práctica deportiva amateur y pondrá el grito al cielo del sector empresarial de las canchas sintéticas y clubes que esperaban poder volver a operar desde esta semana, tras el parate.

Descontento

Los que están dando batalla al Covid en las trincheras de los hospitales, esperaban como mínimo que continuaran las restricciones impuestas, incluso antes del reciente feriado largo.

“Sé que todos estarán en contra, pero estamos en los momentos más críticos; incluso recibiendo pacientes por quienes ya no se puede hacer nada; tanto los hospitales públicos e incluso creo los privados están colapsados”, reveló la Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI). “Si se quiere disminuir los contagios es solamente con cuarentena por más que no guste a nadie; cuántos huérfanos están quedando y no solo gente mayor está muriendo”, remató.





55 fallecidos por Covid reportaron ayer, sumando así 4.399 en total a nivel país.



2.353 personas están internadas por Covid, de las cuales 431 están en terapia intensiva.



221.207 casos confirmados de Covid se registran a la fecha, 1.814 reportados ayer.





De la manera que están los hospitales se tendrían que continuar o endurecer más las medidas, aunque sea dos semanas de restricciones. Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá.



Estoy de acuerdo en que se disminuya la actividad nocturna y se regule el transporte público. Estamos en una situación complicada. Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria.

NUEVAS MEDIDAS QUE RIGEN DESDE HOY

Hasta medianoche. La circulación estará permitida de 05:00 a 23:59. Agendamiento. Locales gastronómicos podrán operar en el horario señalado con agendamiento previo y con hasta máximo de 4 personas por mesa y 2 metros entre mesas. No están habilitadas las barras. Uso intermitente y obligatorio de mascarillas. Bodegas abiertas. Las bebidas alcohólicas no podrán ser comercializadas ni distribuidas a partir de la medianoche hasta las 05:00. Clases híbridas. Se habilita el retorno seguro a instituciones educativas para el desarrollo de las clases en la modalidad virtual o híbrida-semipresencial. Estará sujeto al protocolo del Comité Educativo de Gestión del Riesgo. Eventos sociales. Se permitirán los eventos sociales, en el horario indicado, con un máximo de hasta 100 personas. Hasta 6 personas por mesa y 2 m de distancia entre mesas. Uso intermitente y obligatorio de tapaboca. Reuniones. Encuentros en residencias particulares deberán realizarse con máximo de hasta 12 personas. Ejercicios. Se permite la actividad física para todas las personas en espacios al aire libre en grupos de hasta cuatro personas y en locales habilitados por el MSP. No se permiten las competencias deportivas (torneos) en ninguna de sus modalidades Arte y culto. Las actividades del sector cultural y creativo podrán realizarse con un aforo máximo de 75 personas sentadas. Todos con tapabocas. Los actos de culto podrán realizarse con un máximo de 75 personas en sitios cerrados y hasta 100 personas en espacios abiertos o al aire libre.