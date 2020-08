"Ahora estoy pensando si era necesario tener un horno para cremación, porque enviar otra vez de vuelta, si alguien muere, de acá a cuatro horas es también bastante peligroso para el que transporta", expresó en conversación con un medio local.

Aseguró que para las personas que no tienen posibilidades es una opción válida contar con un horno de cremación en el hospital porque cuesta mucho dinero.

"Muere un paciente y tenés máximo una hora para que ellos lleven a enterrarle y un predio en el cementerio también tiene su costo. Esto tiene que ir bajo tierra y no todos tienen esa cantidad de dinero, por eso no está lejos decir necesitamos un horno, sé que sueno cruel, pero esa es una realidad con la que uno va a toparse y como vimos en otros países", señaló.

Seis ingresos en UTI en una sola noche

La doctora González indicó que actualmente tienen todavía camas disponibles en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sin embargo, de las 52 camas disponibles, la ocupación ya llega casi al 70%.

Contó que entre la medianoche y madrugada de este jueves tuvieron seis ingresos de una vez en la UTI por problemas respiratorios por Covid-19.

"Podemos llenarnos en cualquier momento; el hospital, la parte que no tiene Terapia, de las 68 camas, 41 están ocupadas", relató.

Informó que este miércoles recibió un solo adulto de 74 años que llegó de Asunción y luego reciben pacientes de Ciudad del Este y de varias partes del país.

La doctora expresó que desde el Departamento de Alto Paraná llegan los pacientes en paro, en muy mal estado, y que muchos de ellos ya están en la lista de fallecidos.

"Las ambulancias no paran, estamos recibiendo pacientes de todo el país, es terrorífico, no vamos a salvarles a todos, no es la terapia la que te va salvar, lo mejor es no llegar a la terapia", aseguró.

Centenar de médicos en cuarentena

La doctora Yolanda González se encuentra cumpliendo cuarentena obligatoria tras tener contacto con una persona con la enfermedad. Se realizó el test del Covid-19 y arrojó resultado negativo.

González informó que hay un centenar de personas en cuarentena, entre médicos residentes, personal de enfermería y administrativos.

Una de las enfermeras y una médica residente están internadas con un cuadro de neumonía y el resto en sus domicilios aislados.

"Esta semana que entramos sí hubo una cantidad muy grande, importante, de médicos residentes y de personal administrativo que tuvieron que entrar en cuarentena. Los residentes tienen casa dentro del predio del hospital, acá hay casi 300 residentes y muchas veces no toman las debidas precauciones a pesar de todos los llamados de atención que podamos dar", expresó.

La directora aclaró que no es una contaminación por paciente, sino que es una contaminación entre ellos, porque cada uno proviene de diferentes entornos.

Explicó que cada una de estas personas tiene su equipo de protección correspondiente y que el contagio no se da por falta de equipos, sino por no utilizarlos.

"El Hospital Nacional tiene todos los equipos y tratamos de cuidar hasta el último detalle", aseguró.

Instó a las personas a cuidarse, a no salir, no festejar, a mantener el distanciamiento social sobre todo los fines de semana, para evitar el contagio masivo del coronavirus.