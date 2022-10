Corte reincorpora a un juez que fue destituido por el JEM

En marzo de este año, los miembros del Jurado resolvieron, en mayoría, remover del cargo al magistrado tras comprobarse haber incurrido en mal desempeño en sus funciones, según argumentaron.

Posteriormente, Ojeda Quintana presentó una acción de inconstitucionalidad que la Corte ahora dio trámite.

El magistrado había denunciado un supuesto apriete de los miembros del JEM, quienes posteriormente lo destituyeron del cargo. La denuncia no tuvo un seguimiento por parte de la Fiscalía.

Según la defensa del ex magistrado, el apriete se habría dado supuestamente por no prestarse a la firma de una resolución no redactada por él, en un caso de lesión de confianza.