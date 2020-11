Corte da trámite a acción de inconstitucionalidad planteada por Celeste Amarilla

Embed La Sala Constitucional de la Corte integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diésel y Eugenio Jiménez dieron trámite a la acción de la diputada Celeste Amarilla contra la resolución que suspendió por 60 días sin goce salario. @UltimaHoracom — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) November 25, 2020

El 12 de octubre pasado, la diputada Celeste Amarilla, acompañada de sus colegas opositores Kattya González y Sebastián García, había presentado la acción de inconstitucionalidad.

Amarilla también había presentado un amparo constitucional para ocupar su lugar mientras se resuelve la acción.

La diputada fue suspendida por una mayoría colorada y liberales llanistas que dijeron haberse sentido ofendidos por las expresiones de que al menos 60 o 70 legisladores ingresaron al Congreso Nacional con dinero sucio.

La parlamentaria había afirmado que detrás de su sanción existían varios elementos, como una “venganza” por no ser la “miss Simpatía” en Diputados. Al mismo tiempo, insistió en que el castigo impuesto por colorados y algunos liberales es inconstitucional.

“Detrás de esto hay muchas cosas. Hay una prepotencia de la que cree que su poder es absoluto, hay chiquilinería y también hay un poco de vendetta y venganza contra mí, ya que no soy miss Simpatía en la Cámara. Me cobraron un montón de argelerías”, había explicado la diputada en charla con radio Monumental 1080 AM.

Los diputados opositores defendieron a Amarilla alegando que la misma no puede ser castigada por sus dichos, ya que la misma estaba protegida por la inmunidad de palabra que poseen todos los legisladores.

Esta situación llevó a una indignación ciudadana, de senadores e incluso de la representación diplomática de Estados Unidos por parte del encargado de negocios de la Embajada de los EEUU en el Paraguay, Joe Salazar, quien defendió el respeto a la libertad de expresión.