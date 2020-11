Contraloría auditará administración del ex titular del Indert Mario Vega

La Contraloría General de la República auditará la administración del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra ( Indert ) Mario Vega , quien ahora tiene prisión preventiva por el caso de la supuesta coima descubierta en la institución.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó este lunes en un boletín informativo que la auditoría será realizada por Asa Javier González, el nuevo síndico interino de la CGR.

González manifestó en un video subido a la cuenta de Twitter de la institución que pedirá todos los informes de la administración de Mario Vega, quien fue destituido hace una semana tras su imputación y pedido de detención en una causa por lesión de confianza, y pondrá a disposición del contralor Camilo Benítez.

El ex titular del Indert está procesado por la causa relacionada al cobro indebido de honorarios, mientras que en otra de las causas se lo vincula a un pedido de coima de USD 25.000 a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela).

La Fiscalía lo imputó por supuesto cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido de honorarios

"Para que todo eso se pueda transparentar. Todos sabemos que es una institución con mucha corrupción, y si es confirmada vamos a estar trabajando en la medida de nuestra posibilidades", afirmó el síndico de la Contraloría.

En la misma causa de supuesto soborno también están imputadas seis personas, entre ellas el ex director de Gabinete José Luis Clerch, el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León y el ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos.

Tras la imputación y destitución del ex presidente del Indert asumió en su reemplazo Gail Gina González Yaluff como interina del cargo.

Mario Vega tiene prisión preventiva dictada por la jueza Hilda Benítez. La magistrada consideró que existía peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, por lo que decretó su reclusión en la cárcel de Tacumbú. No obstante, el Ministerio de Justicia analiza enviarlo al penal de Emboscada o al de Misiones.