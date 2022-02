Cónsul afirma que rusos quieren matar al presidente de Ucrania

“Estamos pasando por momentos muy difíciles. Hoy los combates están en plena calle de Kiev (capital de Ucrania), están buscando al presidente de la República para eliminarlo”, expresó el diplomático.

Trociuk manifestó que pasaron varios meses asustados por la movilización de las tropas rusas en la frontera de Ucrania. "Durante 30 días se dieron batallas diplomáticas para evitar lo que hoy ocurrió, pero fueron todas en vano", lamentó y sostuvo que los ataques de Rusia "no fue algo pensado en un par de días".

"El ejército ucraniano hoy está dando batalla en todos sus frentes. Ucrania no ha disparado una sola bala en el territorio ruso. No hay ninguna justificación para esta invasión", reprochó y afirmó que su país resiste y lo seguirá haciendo.

Apoyo de reservistas paraguayos

Por otro lado, el cónsul expresó con orgullo recibió correos de militares y reservistas del Ejército Paraguayo con la intención de enlistarse a las tropas ucranianas.

Puede leer: ''Necesitamos un apoyo real de Europa", dice cónsul ucraniano en Paraguay

"Me ha llenado de orgullo haber recibido en estos días mails de militares y reservistas paraguayos preguntándome cómo hacer para enlistarse en el ejército ucraniano. ¡Bravo Paraguay! No me esperaba eso y realmente me llena de orgullo", expresó.

Andrés Trociuk habló este sábado en el marco de una movilización de ucranianos y descendientes que se realizó en la Plaza de Armas de Encarnación, en Itapúa.

Los ciudadanos ucranianos residentes en Itapúa y la población en general realizaron una movilización por la paz en la Plaza de Armas de Encarnación este sábado. Por su parte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, condenó los ataques a Ucrania por parte de Rusia y pidió el cese de las operaciones militares iniciadas este jueves.

Ucrania fue invadida por el Ejército ruso en horas de la madrugada del jueves. Nueve regiones de ese país fueron atacadas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. Ivano-Frankivsk, Jmelnitsky, Chernigov, Jarkov, Kiev, Odesa, Nikolaev, Jerson, Kramatorsk son esas zonas.

Entre estas, Odesa posee la base más importante de la flota ucraniana del Mar Negro y Jerson es la región limítrofe con la península ucraniana de Crimea.