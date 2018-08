El jefe comunal explicó nuevamente que los fondos destinados a la construcción de las iglesias provienen de los recursos que se encuentran amparados en la Ley 5404, de Compensación a los Municipios.

Puntualizó que en el artículo 4, la normativa establece que los recursos deberán ser utilizados, exclusivamente, para la construcción de obras de infraestructura en turismo, urbanísticas, viales, alcantarillados, pavimentación, mantenimiento de calles, salud y educación.

Al respecto, el intendente trató de justificar que la edificación de templos religiosos se argumenta en el apartado de salud. En total, unos G. 1.122 millones fueron destinados a obras para iglesias católicas y evangélicas.

Haitter recurrió a una supuesta definición de salud espiritual de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Justificó que las iglesias representan una asistencia para la salud espiritual, como un bienestar para los ciudadanos.

Sin embargo, la OMS define salud como “un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”.

Un poco nervioso, trató de defender su posición, aduciendo que la asistencia espiritual ayuda a superar estados de depresión y otros trastornos mentales.

“Un estado emocional que puede ir a depresión también puede ser ayudado por una asistencia espiritual”, expresó tras dejar un silencio, al darse cuenta de su equivocación.

El intendente comentó que toda la polémica surgió por la construcción de un local del Centro Familiar de Adoración, cuyo líder es el pastor Emilio Abreu. “Esto surgió porque el Centro de Adoración pertenece a un pastor muy cuestionado en Asunción”, sostuvo.

“Todo el proceso hicimos al pie de la letra y contamos con todos los documentos que nos pide la Contraloría, estamos preparando (…) La interpretación de la Constitución Nacional no dice que no puede utilizarse –los recursos- en iglesias”, sostuvo a la R800 AM.

Finalmente, criticó que existen otros municipios que también han aportado a diferentes iglesias, pero que no son cuestionados.