Congreso busca instar al Ejecutivo a declarar emergencia por dengue

Los servicios de urgencia de los hospitales públicos y también de privados, como el Instituto de Previsión Social (IPS), se han visto abarrotados en los últimos días por el aumento de consultas.

No obstante, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sostuvo que no se declara emergencia sanitaria por dengue porque aún no están rebasados en sus previsiones, aunque sí admitió que hay una gran presión sobre el sistema.

“Cuando estamos rebasados en términos de camas, insumos, medicamentos, cuando hay un requerimiento de recurso humano, ahí es cuando uno puede definir la declaración (de emergencia)”, expresó.

Desde Salud detallaron que reciben unas 1.700 consultas a la semana por la enfermedad y que para que se declare la emergencia el número debe subir a 2.200.