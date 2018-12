Concejal pide investigar caso de retención irregular de vehículo de un muver

Lea más: MUV, el Uber paraguayo

Las irregularidades en lo ocurrido parten desde el operativo que se montó, exclusivamente para la retención del rodado, hasta la forma de proceder por una infracción y su sanción, comentó Grau a Última Hora.

Procedimiento montado

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción confirmaron al edil, después de averiguaciones, que se elaboró un "manual de procedimiento" y se planificó un operativo especial para efectuar un control a los choferes y vehículos que ofrecen servicios en MUV.

Inicialmente, y como detalla el documento oficial de la comuna firmado por el director del área, Florentín Jiménez, se solicitó el servicio y se agregó una dirección a la que, al llegar, ya estaban aguardando funcionarios de Tránsito y Transporte.

Luego, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) retuvieron el vehículo y aplicaron una multa. “Supuestamente el chofer había cometido una infracción de tránsito, hizo un giro en U que no está permitido sobre la avenida en la que iba (…) le incautan el auto y se lo llevan al corralón”, relató Grau.

Explicó además que uno de los hechos que llamó su atención fue que por la supuesta infracción cometida no corresponde, según la reglas de tránsito, la retención del rodado.

Contó que como en la boleta de multa no se mencionaba la incautación del automóvil, solicitó información al Juzgado de Faltas. Dijeron que enviarían los documentos, así fue como apareció el “manual de procedimiento para incautar el vehículo de la gente que trabaja con las aplicaciones”.

minuta.jpg

La respuesta desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Asunción fue que el trabajo de MUV es “ilegal” y anunciaron incluso que seguirían realizando este tipo de procedimientos.

“Estamos persiguiendo a gente que está trabajando, que emite sus facturas, en vez de nosotros llamar a los taxistas y a ellos (muvers) para ver qué podemos hacer y cómo regular”, criticó.

Cacería de brujas

“Les pregunto con base en qué ellos dicen que es ilegal, y me responden que es un sistema de movilidad, y que se tiene que ajustar a la ordenanza de taxis”, contó Grau.

El edil sostuvo entonces que considera urgente que en la comuna elabore una ordenanza a medida para estos prestadores de servicio, ya que considera que no trabajan ni son empresas iguales a las de taxi. “Si no tenemos algo legislado no podemos estar regulando”, aseguró.

“Es gravísimo, no podemos entender cómo a esta administración municipal se le ocurre tomar una decisión como esta, parece una suerte de cacería de brujas”, lamentó.

Recordó que la bancada de Patria Querida solicitó, hace aproximadamente dos meses, un informe pormenorizado de la situación de taxis en Asunción.

“Nosotros habíamos pedido un informe de cuántos taxis hay, dónde están las paradas, quiénes son los propietarios, dónde viven, si tienen los cánones al día, si tienen la Inspección Técnica Vehicular (ITV), si cumplen con el seguro para pasajeros, algo bien detallado”, citó.

Sin embargo, solo recibieron un listado con nombres de taxistas de Asunción y cuáles eran sus paradas.

Culminó analizando que como legisladores municipales no están en condiciones ni en posición de tomar partido por taxistas o por otro tipo de servicios de transporte que se ofrezca, pero que sí deben reglamentar lo mejor para los ciudadanos que son finalmente los usuarios de estos transportes

La denuncia será presentada este lunes a la Junta y se solicitará una sesión para tratar el tema con todos los concejales. “Lo que nosotros estamos denunciando es el procedimiento arbitrario y perjudicial”, recordó.