Gremio de taxistas protesta contra MUV

Por tal motivo, la Asociación de Profesionales de Taxistas de Asunción (Apta) presentó una denuncia contra ambos sistemas en la Municipalidad de Asunción. El gremio asegura que MUV no se registró como un servicio de transporte y está inscripta como una prestación informática, además de que no se está rigiendo por la ordenanza municipal.

Sergio Mura, fundador de la aplicación nacional, dijo que no recibieron ninguna documentación aunque remarcó que las denuncias no tienen asidero legal, ya que el emprendimiento cuenta con amparo constitucional. “No hay contexto legal por el que nos puedan denunciar, no hay ninguna regulación. La competencia es libre, MUV es una herramienta, una plataforma de intermediación que hace la búsqueda de pasajeros y conductores. Nosotros no somos una empresa de transporte, cada persona pone su vehículo particular. La Municipalidad no tiene competencia en lo que es el transporte privado”, destacó el emprendedor.

En un manifiesto difundido en redes, MUV enfatizó que, antes de descalificar su modelo de negocio, es indispensable resaltar que no se puede esgrimir para el efecto la falta de reglamentación sobre la materia. La operación de la plataforma digital, aunque aún limitada y experimental, está protegida por el artículo 45 de la Constitución, el cual sostiene que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar o menoscabar derechos o garantías consagrados por la misma.

PROYECCIÓN. A la fecha, MUV cuenta con más de 40.000 usuarios y 400 choferes, denominados muvers. El día del lanzamiento (7 de junio pasado) se contabilizaban 6.000 usuarios registrados y 60 muvers. La firma da especial participación a las mujeres, dado que el 20% (80) de los conductores son de sexo femenino. MUV proporciona factura y permite pagar el viaje con tarjetas. Además, exige a los choferes que presenten antecedentes judiciales y policiales.

Por otro lado, la internacional Uber recientemente informó que está dialogando con el Gobierno y está revisando el marco tributario. Su desembarco sería a fin de año.