Comuna ratifica prohibición y cuidacoches se rehúsan a dejar calles

La Comuna asuncena y el gremio de cuidacoches no lograron solucionar el impase este miércoles. El jefe de Gabinete de la Intendencia, Wilfrido Cáceres, les informó en una reunión que el Municipio no dará marcha atrás en su intención de sacarlos de las calles.

Los trabajadores informales se rehúsan a abandonar la actividad y anunciaron que esta noche habrá cerca de 200 cuidacoches alrededor del estadio General Pablo Rojas por el partido de Cerro Porteño contra el club ecuatoriano Barcelona por la Copa Libertadores.

En ese sentido, la Comuna también informó que esta noche realizará controles con la Policía Nacional para evitar que haya cuidacoches en las inmediaciones del evento deportivo.

El martes pasado, representantes del Municipio capitalino y del Ministerio de Trabajo presentaron a la Asociación de Cuida Vehículos de Asunción una propuesta para su inserción laboral que incluye programas de capacitaciones e incentivos para las empresas que den trabajo a estas personas.

"Ellos piensan otorgarle trabajo a la gente. ¿Pero cuándo va a empezar esto? Mientras tanto, ¿qué vamos a comer nosotros? Ayer estaban diciendo que iba haber un subsidio, ahora están diciendo que ese subsidio no va a existir, solo va a ser una ayuda. ¿Qué vamos a comer desde hoy hasta que se consiga un trabajo digno?", cuestionó Vicente Gómez, uno de los líderes del gremio.

Advierten que habrá multas

Por otro lado, la Comuna también advirtió que los cuidacoches se exponen a multas que pueden alcanzar los 20 jornales.

"Esto se tomó a la ligera, tenía que haber un diálogo. Hace 40 años estamos en la calle y siempre pedimos a la Municipalidad una mesa de diálogo, cosa que nunca hubo y nos mintieron y siguen mintiendo. Si esto no sucede, que la prensa en general sepa: Me voy a ir en la cárcel, me voy a ir en el cementerio, le vamos a convocar a todos los compañeros y compañeras, rohopáta la cárcelpe porque ore vareamavoiningo", expresó Gómez tras la reunión con representantes de la Municipalidad.

El gremio decidió emplazar por 15 días a las autoridades municipales para que convoquen a una mesa de diálogo con propuestas más beneficiosas.

Advirtieron que hasta entonces seguirán trabajando y que si no encuentran respuestas de la Comuna, la asociación convocará a una gran movilización.