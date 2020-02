Gremio de cuidacoches rechaza propuesta de reinserción laboral: "¿Quién nos dará de comer?"

"No estamos de acuerdo con lo que propusieron en la reunión la ministra (Carla) Bacigalupo, el ministro del Interior (Euclides Acevedo) y Nenecho. Ellos no saben lo que vive realmente una persona humilde, ellos solamente tratan entre ellos. Quieren desde hoy que no trabajemos. ¿Quién nos va dar de comer mientras?", cuestionó Daniel Sánchez, secretario de prensa de la Asociación de Cuidacoches de Asunción, en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Autoridades municipales y del Ejecutivo presentaron el martes sus propuestas para que cuidacoches y limpiavidrios se reinserten laboralmente. En líneas generales, proponen programas de capacitaciones e incentivos para las empresas que den trabajo a estas personas.

"¿Cómo de la noche a la mañana nos sacan el pan de cada día y no nos dan una opción? Ellos no nos hablan, solo cocinan entre ellos. Si no nos recibe hoy el intendente, vamos a decidir qué medidas vamos a tomar", comentó Sánchez.

Sobre el punto, señaló que el gremio actualmente cuenta con 1.800 miembros, que están plenamente identificados y no usan métodos extorsivos. No obstante, aclaró que la cifra de cuidacoches en la capital llegaría a 5.000 con personas "infiltradas" y adictos al crac.

En ese sentido, sostuvo que no existe ninguna disposición que prohíba cuidar vehículos, ya que la ordenanza municipal que hoy en día está vigente prohíbe exclusivamente la actividad de los limpiavidrios.

Piden chaleco exclusivo

Por otro lado, recordó que el año pasado el gremio ya mantuvo una reunión con el Ministerio de Trabajo en la que propusieron que los miembros de la asociación tengan un chaleco identificador para que ya no haya "infiltrados" que cometan hechos punibles. Señaló que no hubo respuesta del Estado.

"Te doy un ejemplo: hubo un concierto acá en el Jockey, vimos dos tortoleros, avisamos al 911 y vino la Policía, pero nunca salió en la prensa eso. Solo se publica cosas feas", aseguró Sánchez.

Con respecto al ingreso diario que tiene un cuidacoches, desmintió que sea más de G. 70 mil. Indicó que muchos complementan con otras actividades, como lavar los vehículos.

La semana pasada, el intendente de Asunción anunció que tomará las medidas para sacar a todos los cuidacoches de las calles de la capital. Por su parte, el ministro del Interior informó que acompañará al Municipio, pero dentro del marco legal y que solo se usará la fuerza como última instancia.