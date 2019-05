Comuna de Asunción señalizará baches y pozos formados por el temporal

Esa tarea se realizará en las principales calles y avenidas de Asunción, entre ellas, Artigas, Eusebio Ayala, República Argentina, Aviadores del Chaco y Eusebio Ayala.

“Vamos a señalizar con obstáculos visibles y que no sean peligrosos para los automovilistas”, afirmó Mirtha Acha en contacto con Última Hora.

La funcionaria explicó que, por el momento, no podrán comenzar los trabajos de bacheo de la capa asfáltica debido a las malas condiciones del tiempo.

“De hecho que ya estamos rellenando, pero no podemos hacer el sellado porque el clima no permite. Con la humedad no podemos hacer nada”, subrayó la directora de Obras.

Por otro lado, indicó que alrededor de 10 cuadrillas están con labores de limpieza de sumideros, destrancando registros y limpiando cunetas, refirió.

Fuerte temporal

Un fuerte temporal dejó, prácticamente, bajo agua a varias ciudades del Departamento Central. Cortes del servicio de energía eléctrica, árboles caídos, arroyos que se desbordaron y fuertes raudales marcaron la tarde del viernes.

El raudal arrastraba todo a su paso, incluyendo vehículos. Afortunadamente, solo se registraron pérdidas materiales.

Los intensos raudales se deben a la falta de desagüe pluvial. Asunción solo tiene un 25% de cobertura y, con las intensas lluvias, las calles se ven afectadas por la gran acumulación de agua.