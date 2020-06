¿Cómo el arpa paraguaya logró alcanzar un récord mundial?

Este martes, a casi siete años de este hito que ingresó al Libro Guinnes de récords mundiales, el maestro rememoró algunos pormenores como si fuera ayer.

Durante una conversación con Última Hora, Szarán manifestó que al año siguiente, en 2014, el arpa consiguió otro récord que pasó desapercibido y fue por su impacto social tras aquel espectáculo que asombró al mundo.

"Más allá de que fue un show, con tantos artistas tocando y se instaló ese récord, se produjo otro fenómeno que nadie conoce", expresó Szarán.

Al respecto, rememoró que en el 2014, el récord de las 420 arpas fue catalogado por la misma organización con el de mayor impacto social. "Fue el que más votos tuvo", afirmó.

"Nos dimos cuenta que tuvo tanta fuerza ese evento, que fue un récord de récords (...). Porque el arpa se puso más de moda en Paraguay y la gente contrataba más a grupos de arpistas, jóvenes y músicos del interior para eventos, festivales. Se multiplicaron los conjuntos, hasta se duplicó la cantidad de alumnos", contó.

El efecto social fue importante, lo que acrecentó el interés sobre el instrumento, al que Luis Szarán considera como "el alma de la música" en Paraguay.

El récord que superó a los ingleses

Todo empezó como un "desafío a los ingleses", según el relato del reconocido director de orquestas.

La propuesta de presentarse a los Récords Guinnes provino de un amigo suyo que está casado con una arpista de Inglaterra, cuyo conjunto logró un récord con 201 arpas. "Él me dijo: '¿Por qué no te animás a hacer en Paraguay, si ustedes tienen cientos?'. Como los ingleses son de mucho humor, me dijo hagan el doble", recordó.

Luis Szarán no descartó la recomendación en ese entonces y puso en marcha el plan. En un año organizó #SuenaParaguay con arpistas profesionales y alumnos.

"El entusiasmo crecía y hasta que nos unimos una cantidad importante de gente. De los 402 que pensamos estar, llegaron 18 sin anotarse, y como no les podíamos mandar de vuelta fue así que quedó en 420. Fue un evento muy emotivo", recordó el maestro.

Instrumento solista, único en Paraguay

El arpa se destaca de los demás instrumentos por ser parte de un conjunto instrumental, "y solo en Paraguay se volvió un instrumento solista", indicó Szarán, desde la época colonial, cuando lo trajeron los jesuitas y luego se apropiaron de él los guaraníes.

Con el arpa paraguaya se hicieron más de 1.000 obras y Félix Pérez Cardozo fue quien desarrolló el paso más grande al crear nuevas técnicas de ejecución. En su honor se recuerda, desde 1997, el Día del Arpa Paraguaya, que coincide con su fecha de fallecimiento.

La Secretaría Nacional de Cultura declaró en setiembre del año pasado a las técnicas de ejecución y fabricación del arpa como patrimonio cultural inmaterial, de modo a preservar las expresiones musicales paraguayas con el instrumento y la producción artesanal, que se transmiten de generación en generación.

Para Luis Szarán, el arpa paraguaya sigue siendo un legado de varios artistas contemporáneos. Y pese a que hace 18 años iba desapareciendo su uso popular, remarcó que actualmente muchos continúan dándole un bagaje a este instrumento que se constituyó en un símbolo más del paraguayo.