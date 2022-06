Comisión Bicameral con más "dudas que certezas" sobre avión iraní

A la salida del encuentro, presidido por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en compañía de los líderes y vicelíderes de bancadas, Querey comunicó que se solicitó información detallada acerca de todo lo concerniente al avión iraní-venezolano, retenido en Buenos Aires y cuya tripulación tenía como piloto a Gholamreza Ghasemi, imputado en el país vecino por posibles actos de terrorismo.

Sin embargo, el senador afirmó que se corroboró que todas las decisiones protocolares estaban normales. Lo que, a su vez, llama la atención, puesto que posteriormente "saltó alguna alarma que no supieron explicarnos, suficientemente, cómo surge".

"Finalmente, lo que nos deja en una gran duda: Cuál es nuestro dispositivo institucional de seguridad, cómo ocurre la alerta de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Tenemos demasiadas interrogantes y ellos no nos dieron suficientes respuestas. En particular, me deja muchas más dudas que certezas", afirmó.

"No nos queda claro cómo surge esa alarma, si formalmente en los protocolos internacionales y los organismos internacionales de seguridad no saltó absolutamente nada. Todo era regular y todos los papeles estaban en regla. Esa es una explicación que no queda claro", enfatizó.

¿Cómo llegó información a la Secretaría Nacional de Inteligencia?

El legislador dijo que otra interrogante es la manera en que la Secretaría Nacional de Inteligencia tomó conocimiento del avión iraní y la sospecha sobre la tripulación que no tenía alerta de búsqueda por Interpol.

"La explicación del director de Área Civil de la Dinac, en el sentido del subdirector, que debiera ser el encargado de trasladar a la Secretaría Nacional de Inteligencia en virtud de un convenio firmado. Sin embargo, Gustavo Sandoval alega que no había designado ningún enlace –el enlace debía ser secreto por el convenio firmado– y ese enlace no existía por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia", sostuvo.

Continuó: "Entonces la pregunta que surge y que no se pudo responder es cómo llega (la información) a la Secretaría Nacional de Inteligencia y ellos corrieron traslado de esa pregunta a la Secretaría de Inteligencia".

Lo que no cierra para los investigadores es que si formalmente estaba todo en orden para el ingreso, así como los papeles de la tripulación y el carguero aéreo que iba a descender, por qué Inteligencia sospechó de los tripulantes.

Asimismo, señaló que la gestión de exportación de una carga de G. 5.000 millones por Tabesa, según Aduanas, también estaba en orden.

"Sandoval lo que dijo es que era el responsable de ser el enlace por Convenio con la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero no existía alguien designado por parte de la institución y es eso lo que impedía que corra traslado a la Secretaría", narró.

Prosiguió: "Por otro lado, decía que todos los papeles estaban en regla, todos los protocolos estaban en regla y el presidente de la Dinac le pide una revisión de la carga, hace una revisión de la tripulación y ahí es donde queda un poco suelto, porque el presidente de la Dinac, Félix Kanazawa, no me respondió en ningún momento el tema de qué alertas había para que él tomara esas decisiones en particular".

Confirman que avión llevó cigarrillos

"Al final la pregunta es por qué saltan alertas para unos procedimientos que no fueran los rutinarios como la inspección in situ y, por el otro lado, la búsqueda de antecedentes de la tripulación", se preguntó Querey.

Dijo que hay muchas versiones y ninguna es satisfactoria para comprender todo lo sucedido. En tanto, reveló que desde la Dinac se realizó un inspección del avión.

"Ellos revisaron de forma aleatoria las cajas y afirman que solo se llevó cigarrillo, solamente fue eso", alegó Querey.

Querey manifestó que, al no tener una precisión del caso, "lo único claro es la vulnerabilidad institucional que tenemos".

"Soy una víctima de las ansias de seguir en los cargos"

Por su parte, el ex subdirector de Seguridad de la Dinac, Gustavo Sandoval, declaró a los medios de prensa que es una víctima. "Soy una víctima acá, seguramente, de las ansias de seguir en los cargos. Entonces el que nada debe nada teme", comentó.

"Lo único que puedo decir es que cumplí mi rol dentro de lo que establece el programa nacional de aviación civil. Que haya hecho o que haya dejado hacer otra persona ya está a cargo del Ministerio Público para investigar la omisión o, en todo caso, el dolo", expresó.

Agregó que pidió al Ministerio Público la apertura de una investigación y dijo que no tiene nada que esconder. "Entre todos los que están acá presentes soy el único que no tiene escolta. El único que se quedó sin recurso económico soy yo", denunció.

Migraciones no recibe manifiesto de vuelo previo aterrizaje

Ángeles Arriola, titular de la Dirección de Migraciones, tras salir de la reunión con los legisladores, también habló con los medios de comunicación y aclaró que Migraciones tiene conocimiento de la tripulación luego del aterrizaje del avión.

"Cuando llega el despachante con la cantidad de tripulantes, lo que hace el inspector migratorio es verificar que estas personas estén dentro del manifiesto de vuelo", añadió.

Relató que el procedimiento normal para cada vuelo es que una vez que se tiene el manifiesto de vuelo, el documento se escanea, se verifica si es original según los estándares internacionales, se registra el día que llega, los días que se va a quedar y demás datos que al guardarse en el sistema se conectan con Interpol. "Si no salta una alerta, se pueden retirar. Si saltare una alerta, se da una revisión secundaria", mencionó.