Comisario Gamarra advierte que el EPP "no liberará fácilmente" a Óscar Denis

A 10 días del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, el comisario retirado Antonio Gamarra, quien fue ex director de Zona Policial en el Norte y mucho tiempo parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), consideró que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no liberará “fácilmente” al político liberal.