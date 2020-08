Jorge Mendelzon conversó este viernes con radio Monumental 1080 AM y fue consultado sobre el anuncio de “ajustes” del Gobierno de la cuarentena inteligente, denominada cuarentena social.

Al respecto, el empresario expresó su preocupación por las eventuales medidas y aseguró que el sector recibe con “sorpresa” la posibilidad de las medidas más estrictas. Sin embargo, prefirió esperar el decreto oficial antes de opinar sobre las restricciones.

Para el empresario, este tipo de medidas perjudican al sector comercial formal, que se ha ajustado a las medidas sanitarias mientras otros no respetan las disposiciones.

Mendelzon considera que por más que el Gobierno haya trabajado en la concienciación de la ciudadanía, “esto no fue suficiente”.

“Hay gente a la que no le preocupa, que no cree en la enfermedad y la falta de control policial y fiscal hace que muchos no cumplan con la cuarentena. Los formales pagamos por la informalidad de otros. Nosotros hemos cumplido a cabalidad”, expresó.

Ventas en torno al 40% de lo habitual

El titular de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay comentó que desde la apertura de los comercios se ha notado un leve incremento en el movimiento, pero las ventas están en torno al 40% de lo que era antes de la pandemia.

“Hay todavía un caudal importante de gente que no pudo volver. Algunos sectores siguen cerrados y, por otro lado, muchos comerciantes recurrieron a la disminución de personal o suspensión de personal”, explicó.

El empresario aseguró que, si la idea del Gobierno es restringir las actividades sociales, las reglas deben ser iguales para todos y esto deberá ir de la mano con los controles.

Las declaraciones del representante de los centros comerciales se dan luego de que el Gobierno haya anunciado la intención de establecer una cuarentena social por un periodo de 15 días, ante el elevado contagio del coronavirus (Covid-19) en Asunción y Central.

Paraguay atraviesa por las peores semanas respecto a nuevos casos y muertes por el coronavirus. Los principales focos de contagios son los departamentos de Alto Paraná y Central, así como la capital del país.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) planteó al Gobierno la posibilidad de endurecer las medidas de la cuarentena inteligente en Asunción y Central, ante la situación que propicia aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes.