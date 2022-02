La bancada de Colorado Añetete no acompañará el juicio político contra Arnaldo Giuzzio.

El diputado Hugo Ramírez indicó a radio Monumental 1080 AM que no acompañarán el juicio político impulsado contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio , tras el atentado en San Bernardino en el que fallecieron dos personas y cinco resultaron heridas.

"Somos 19 (diputados) y tomamos la decisión de defender la institucionalidad", expresó y sostuvo que la decisión es autónoma, pero "siempre consultando a los líderes". El parlamentario colorado consideró que si Giuzzio deja el Ministerio del Interior "el crimen organizado saca pasaporte paraguayo".

En esa misma línea también se encuentran los diputados de Patria Querida y la bancada B del Partido Liberal.

“La bancada que conformo en Diputados no va a acompañar el juicio político a Giuzzio", afirmó la diputada Celeste Amarilla e indicó que "no se van a prestar a una guerra de mafiosos contra mafiocitos”. La parlamentaria consideró que Giuzzio se tiene que ir, pero indicó que lo tiene que echar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. "Que no nos obliguen a hacer el trabajo sucio", sentenció.

Una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados fue convocada para este viernes a fin de tratar el juicio político a Giuzzio, quien es uno de los ministros más cuestionados dentro del Gabinete del jefe de Estado.