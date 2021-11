En ese sentido, indicó que la disposición y la posibilidad que tiene el sector privado es de exigir el carné de vacunación a los familiares de los alumnos, no necesariamente al padre o la madre, pero sí a la “familia extendida”.

“Esa esa es la disposición y posibilidad que tiene la gestión privada, que también tiene la posibilidad ese derecho de admitir en un acto que es público”, remarcó.

Asimismo, mencionó que la decisión también obedece al protocolo del Ministerio de Salud, que permite no más de 350 personas al aire libre y 150 en lugares cerrados.

“Hay una comunidad que se unió y que dice que el criterio va a ser los vacunados”, finalizó.

La viceministra del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Alcira Sosa, dijo que no hay recomendaciones del Ministerio de Salud y que los equipos legales de ambos ministerios trabajaron en los protocolos.

Colegios públicos no exigirán carné

Sosa manifestó que no hay recomendaciones del Ministerio de Salud y que los equipos de ambos equipos vienen trabajando juntos, pero que en las normativas vigentes en el país, no se encuentra contemplada la exigencia del carné.

De igual manera, señaló que se trabajó con el Ministerio de Salud en términos de políticas sanitarias y que se ajustó el protocolo con base en el decreto vigente y con relación a las condiciones para la realización de eventos en modo Covid-19.

También aclaró que por el momento no se tienen orientaciones específicas ni cambios que se podrían dar respecto a las normativas de Salud.

“Las reglamentaciones con relación al tema de la vacunación vigente en Paraguay no estiman este tipo de sectorización”, había expresado Sosa a Monumental 1080 AM.

Además, se mostró en contra de no dejarle participar del acto a los estudiantes por no haberse vacunado. No obstante, este grupo aún sigue en el proceso de vacunación y lo que se busca insistir es en la vacunación de aquellos que ya tuvieron el tiempo necesario para la aplicación de dosis y no lo hicieron.

"A los chicos no se les enseña con discriminación”, afirmó la viceministra, dejando clara su postura.

Estudios sugieren que las personas vacunadas son significativamente menos contagiosas que las no que no fueron inmunizadas.

Paraguay es uno de los países que se encuentra por debajo de la tasa mundial de vacunados, según la plataforma Our World in Data (Owid) de la Universidad de Oxford (Inglaterra).