En ese sentido, se mostró en contra de los colegios que quieren separar a vacunados de los no inmunizados en los actos de graduación. “No voy a apoyar que nuestros estudiantes no participen del acto de graduación, tomando todas las precauciones, porque no se vacunaron”, afirmó.

Igualmente, explicó que con el Ministerio de Salud trabajaron en términos de políticas sanitarias y que se ajustó el protocolo con base en el decreto vigente con relación a las condiciones para la realización de eventos en modo Covid.

“Las reglamentaciones con relación al tema de la vacunación vigente en Paraguay no estiman este tipo de sectorización”, argumentó Sosa y agregó que cuando definen el calendario escolar lo hacen para todas las instituciones sin diferencias entre los públicos y privados.

"A los chicos no se les enseña con discriminación”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM. Igualmente aclaró que “siguen trabajando en la campaña del derecho a la vacunación” y que de 600.000 estudiantes —que el MEC tiene registrados en el sistema— ya se inmunizaron 250.000 jóvenes.

Un estudio preliminar publicado por la revista MedRxiv, un servidor de preimpresión sin fines de lucro para las ciencias de la salud, sugiere que las personas vacunadas “son significativamente menos contagiosas que las que no han sido vacunadas”. De acuerdo con este ensayo clínico, practicado en el segmento del personal sanitario, “en condiciones similares entre infectados vacunados y no vacunados, el virus sería menos infectivo”.

De acuerdo con la plataforma Our World in Data (OWID), de la Universidad de Oxford (Inglaterra), en el promedio mundial y a nivel del continente americano, Paraguay es uno de los países que se encuentran por debajo de la tasa mundial.