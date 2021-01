Clemencio "Gringo" González es trasladado a la Agrupación Especializada

González llegó a Asunción este sábado cerca de las 12.30 y con un fuerte operativo policial fue escoltado hasta un centro asistencial para un examen médico y posteriormente será llevado hasta la Agrupación especializada, donde guardará reclusión, informó Telefuturo.

El comisario Gilberto Fleitas destacó el éxito del operativo de traslado atendiendo a la peligrosidad de la persona. Agregó que el Gringo González es buscado desde hace seis años y que su traslado a Asunción es para darle seguridad al proceso.

La detención se produjo tras un allanamiento realizado en un condominio de la ciudad fronteriza con Brasil. González se intentó resistir a la detención con disparos, según la información que brindó el comisario Paredes.

Tras su captura, el hombre fue trasladado hasta el Ministerio Público en un vehículo blindado y fuertemente custodiado por agentes policiales y militares y con el acompañamiento del fiscal Pablo Zorrilla.

El Gringo era buscado por diferentes hechos, entre ellos el secuestro y muerte de Amado Felicio Martínez en el 2004, luego de que su hermano muriera en un accidente en el que estuvo involucrado Martínez.

También es sindicado como autor del robo de 252 kilos de cocaína que se resguardaban en la Jefatura Policial de Pedro Juan Caballero, tras una incautación. Gringo, en aquella ocasión, utilizó uno de sus vehículos particulares para rescatar la droga.

De igual manera, habría ofrecido importantes sumas de dinero a un ex agente policial para asesinar al ex fiscal, ex ministro de la Senad y a la fecha nuevo ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, como también al ex legislador Robert Acevedo.